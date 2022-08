Qué dijeron los jugadores de Los Pumas tras vencer a los All Blacks en Nueva Zelanda

Marcos Kremer: “Los sueños están para cumplirse”

“Estoy muy emocionado, muy contento por todo el laburo que se viene haciendo y por todo lo que este equipo pasó para estar acá y vivir estos días y momentos increíbles, dijo Marcos Kremer, que justamente este sábado jugó su test match N°50 con Los Pumas: “Este equipo le puede ganar a cualquiera”, subrayó con orgullo y añadió: “Sabemos lo que hacemos y adonde vamos. Eso hace que cuando vienen los momentos duros todos estemos convencidos de ir para adelante”.

El nacido en Concordia se refirió además a la importancia del triunfo obtenido en la tierra del mejor equipo de rugby de la historia: “Cuando yo era chico y jugaba al rugby, ganarle a los All Blacks en Nueva Zelanda era lo que todos querían, aunque parecía imposible, pero los sueños están para cumplirse, por eso quiero decirle a los chicos de hoy que trabajen duro por sus sueños”.

Julián Montoya: “Queremos dejar un legado”

El capitán del seleccionado argentino de rugby sentencIó: “Estamos escribiendo una página muy grande de Los Pumas en la historia con este triunfo”. Y recordó: “Antes del partido hablamos entre nosotros para remarcar que somos 23 a los que nos tocó entrar pero jugamos por todos los chicos que quedaron en la Argentina, por los que no entraron, por los hinchas que se levantarona a vernos”, destacó.

Montoya agregó que “por ellos entrenamos fuerte y queremos dejar un legado que quede, Hay que disfrutar esta victoria y pensar en le próximo partido. Esto no es casualidad sino parte de un proceso. El laburo paga y empezamos a creer que podemos empezar a ganar”.

Por último, el hooker que hace las veces de pilar destacó: “Venimos de una semana buenísima de entrenamiento, saliendo de momentos duros con decisión. Hoy cuando estuvimos bajo presión seguimos confiando en nosotros y jugamos el uno por el otro. Acá no salen nunca los partidos perfectos y eso es lo lindo del rugby. Repito: creíamos mucho en nosotros y en el proceso de seguir creciendo”.

Emiliano Boffelli, la figura del partido: “Este equipo es un orgullo”

“Estoy emocionado. La primera vez que le ganamos a los All Blacks yo estaba contento por el equipo pero no fui parte y me quedó el sabor amargo de no estar por una lesión, por eso apenas terminó el partido me acordé de ese momento. Yo estaba feliz porque hicimos historia pero no fui parte y me acuerdo que ese día recibí un mensaje de Matías Moroni diciendo que no nos podíamos retirar sin ganarle a los All Blacks y hoy antes del partido lo hablamos, por eso lo abracé a él primero cuando terminamos”, explicó el wing.

Boffelli, jugador del club Edinburgh, anotó 20 puntos en la hazaña de Los Pumas en tierra maorí. Tuvo un cien por ciento de efectividad en penales y conversiones, lo que lo convertía en todo un especialista, aunque sobre esto expresó: “Ser el pateador conlleva mucha presión, es algo nuevo para mí. Yo pateaba por momentos pero es nuevo para mí y sentía que el equipo me apoyaba pero dependía de mí para que metiera los puntos. Ganar acá en Nueva Zelanda es impresionante”.

Boffelli, de 27 años y nacido en Rosario, destacó luego en declaraciones a ESPN: “Hicimos un partido increíble todo el equipo. La defensa en los últimos minutos fue impresionante. Sabíamos que no iba a ser un partido perfecto, pero nosotros hablamos de poder salir de los buenos momentos de ellos con decisión y lo hicimos. El partido de los fowards metiéndole duro a los tackles fue increíble, ellos se nos metían muhos en el primer tiempo pero en el entretiempo hablamos de redoblar esfuerzo y eso se vio en el segundo tiempo”.

Emocionado por la hazaña que significó ganarle a los All Blacks por primera vez en la historia en Nueva Zelanda, Boffelli aseguró: “Creo que podían seguir atacando toda la noche que no nos iban a entrar. Este equipo es un orgullo”, sentenció y le dedicó el triunfo a “a mi familia, a la gente que apoyó acá y a los que se levantaron muy temprano en la Argetina para vernos, a mi novia, mis hermanos, mis hermanas, mis viejos y a mi club”.