No fue un título más para el capitán y emblema de Sportivo Peñarol. Mario Alejandro Brizuela, más conocido como el "Toto", se emocionó hasta las lágrimas tras la consagración. Y no es para menos, el capitán cumplió 20 años en el club de sus amores donde también conoció el amargo sabor de las derrotas, por eso ayer se permitió festejar como cualquier hincha: "Uno deja muchas cosas por el club, mis hijos no están pasando un buen momento y sin embargo no quería perderme esta final. Llevo 20 años en el club por eso este título significa muchísimo. Somos un grupo muy unido que dejó todo siempre en cada partido y este título es el premio para todos ellos, nos merecíamos esto", expresó el emblema bohemio.