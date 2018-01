"Me han escrito: 'Ojalá se te muera un hijo, te vamos a pegar un tiro'. Si te vas sos un cagón y si te quedas sos un ladrón. La sociedad argentina está enferma. Está todo muy contaminado. No quiero llegar al extremo de que mi familia la pase mal". Ezequiel Videla habló sobre su situación en diálogo con Cadena 3.

Con angustia en su voz, el ex volante de Racing confirmó que no seguirá en Instituto de Córdoba y contó detalles sobre las amenazas que sufre desde hace meses: "Mi hija es muy especial y el que le desea el mal no sabe de quien habla, me duele. Ya tengo 30 y no elijo vivir de esa manera".

"Me fui de vacaciones con mi familia y los mensajes eran constantes. Es el único motivo para irme, no quiero generar presión al club, no vine por lo económico. También después de la derrota con All Boys recibí mensajes de hinchas poco agradables", explicó sobre amenazas que viene recibiendo desde fines de octubre.

Videla fue una pieza fundamental del equipo de San Martín que logró el ascenso frente a Gimnasia de La Plata en 2011.