Nada está perdido para este Unión de Villa Krause que hoy quiere conseguir su propia hazaña para seguir alimentando su sueño de ascenso. En cancha de Trinidad, el Azul recibirá a Altos Hornos Zapla desde las 16 y con arbitraje del cordobés Jonatan Correa, por la revancha de la Tercera Fase de la Reválida del Federal “A”. Unión deberá remontar el 1-2 sufrido en la ida para seguir en la pelea por el segundo ascenso a la “B” Nacional.



Ese choque disputado en Jujuy hace una semana, dejó como saldo una baja: la del “Peca” Pablo Jofré quien llegó a la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión, por él ingresará el colombiano Jonhy Angulo. La variante táctica será el ingreso del defensor Ricardo Bernay reemplazando a Walter Estrada.



Con esto, y en el afán de darle un toque ofensivo, Del Cero cambiará el esquema táctico y pasará a formar un 4-3-3.

Desde la dirigencia de Unión informaron que para presenciar el encuentro de hoy en cancha de Trinidad el ingreso será por calle Pasteur (la de Emicar), los precios de las entradas son: Popular 100 y Platea 150 pesos. Jubilados, damas y menores abonarán 50 y 100 respectivamente, mientras que los menores de 12 años no abonarán pero deberán ir acompañados de un mayor.



¿SE RETIRA?



Tras la práctica de ayer en la que el DT Mauricio Del Cero dio a conocer la lista de titulares y suplentes para el choque de hoy, Alfredo Molina -quien al igual que en el encuentro de ida quedó relegado de los concentrados- habría pegado el portazo en Unión expresando que en ese instante se retiraba del Azul. Así lo dio a conocer su esposa Natalia en un mensaje en Facebook donde expresaba que “no había marcha atrás” en la decisión. El presidente de Unión, Ricardo Torres, no quiso confirmarlo anoche y el jugador no atendió su teléfono celular.