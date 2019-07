Durante el Torneo Clausura 2005 de la B Nacional, Marcelo Barovero atajaba en Atlético Rafaela. En la fecha 8, La Crema llegaba a San Juan para enfrentar a San Martín en Concepción. El visitante ganaba 1 a 0, cuando muy cerca del final el árbitro cobró un penal para el Verdinegro. Juan Casado igualó el marcador y el partido finalizó. En declaraciones a La Nación, el arquero ídolo y multicampeón con River, contó cómo ese encuentro marcó su vida.

Al ser consultado sobre la tranquilidad con la que se mueve dentro y fuera de la cancha, 'Trapito' dijo que trata de "no perder la línea". "Casi siempre fui así y además los años te van mejorando. En Atlético, una vez nos cobraron un penal en San Juan sobre la hora y nos empataron. Entré al vestuario y tuve un ataque de ira, golpeaba cosas, y Diego Alarcón, uno de los referentes del plantel, me llamó y me habló. Siempre me gustó escuchar a los referentes. A partir de ahí ya no golpeo la pared ni pateo árboles o carteles, es muy raro que me desborde", aseguró.

Barovero actualmente ataja en Monterrey de México.