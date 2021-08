A sus 40 años Maximiliano Ríos, el base-escolta oriundo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires aceptó el desafío de venir al interior y aunque reconoció que en un momento la incertidumbre lo invadió por no conocer incluso San Juan capital, hoy no se arrepiente. "Es muy lindo jugar para un club de un pueblo porque sentís que te brindan todo", comentó quien coronó su segunda temporada con el Jáchal B.C con ascenso. "Nos cuesta un poco caer en la realidad. Pasamos por todo, esas tres semanas que estuvimos encerrados por covid fue durísimo, a mi me afectó en la puntería porque estuve tres semanas sin tirar al aro, son cosas que nos hicieron más fuerte. La unión fue la virtud principal del equipo, la fortaleza mental nos llevó a esto", comentó.