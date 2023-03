La ganadora de de 59 títulos de Grand Slam, Martina Navratilova, ha vencido también el cáncer. “Hasta donde los médicos saben, estoy limpia”, ha dicho la leyenda del tenis, de 66 años, al periodista británico Piers Morgan para TalkTV en un extracto de una entrevista adelantado ayer y que se emitirá este martes 21 de marzo en el Reino Unido. La noticia se produce apenas cuatro meses después de que el pasado mes de enero la extenista anunciara en un comunicado que le habían diagnosticado cáncer de garganta y mama en estadio uno. “Estuve en pánico total durante tres días, pensando que podría no ver la próxima Navidad. Vino a mi mente la lista de deseos de todas las cosas que quería hacer. Y esto puede sonar muy superficial, pero yo estaba como... ‘Está bien, ¿Qué coche quiero conducir realmente si vivo como un año?”, comenta en la entrevista.

La exdeportista checo-estadounidense empezó a sospechar que padecía la enfermedad en noviembre del año pasado, durante las finales de la WTA (Asociación de Tenis Femenino, por sus siglas en inglés), cuando notó una hinchazón en su cuello que no bajó. Su representante, Mary Greenham, fue quien dijo que Navratilova había notado un ganglio linfático agrandado en su cuello durante el evento en Texas y, cuando vio que no retrocedía, se realizó una biopsia. “Al mismo tiempo que Martina se sometía a las pruebas de garganta, se encontró una forma sospechosa en su seno que, posteriormente, fue diagnosticado como cáncer, sin estar relacionado con el de garganta”, dijo Greenham cuando se hizo pública la enfermedad de Navratilova.

Durante los cuatro meses que ha durado la pesadilla de Navratilova, considerada una de las mejores jugadoras de todos los tiempos tras permanecer como la número uno del mundo durante 332 semanas, se ha sometido a un riguroso plan de tratamiento que ha incluido radiación diaria durante tres semanas, combinado con tres episodios semanales de quimioterapia. “Esa fue la parte difícil porque la primera semana fue quimioterapia y radiación al mismo tiempo. Cuando comienzas a sentirte mal, no estás seguro de si es por la quimioterapia o el protón. Realmente no sentí el protón hasta la semana tres, pero luego tienes dolor en la boca y tu garganta comienza a cerrarse. Todo está hinchado y muy incómodo y el protón hace que tu saliva sea extraña”, recuerda en su charla con Piers Morgan. Todavía seguirá sometiéndose a radiación en su seno, según le confirma, “pero solo durante un par de semanas y es más preventivo que otra cosa”, aclaró.

Navratilova, que no se retiró del tenis hasta los 50 años después de 32 años de actividad profesional, ya fue diagnosticada de un cáncer de mama en fase inicial hace 13 años, pero fue declarada libre de él en 2010, después de una lumpectomía y seis meses de radiación. “Me golpeó el trasero, de verdad. Me siento tan en control de mi vida y mi cuerpo y luego llega esto, que está completamente fuera de mis manos”, declaró entonces a la revista People.

En la nueva entrevista, la deportista confiesa además que la enfermedad ha frenado los planes que tenía de adoptar un bebé junto a su mujer, la exmodelo Julia Lemigova, de 50 años. “Creo que fue una buena idea por un tiempo, pero esto ha puesto de manifiesto que ya no soy la más joven y no quiero ser la abuela en el patio de recreo”, admite a Morgan visiblemente emocionada: “Olvídate de esa parte, creo que no hay suficiente espacio para que esto suceda”.

Lemigova, que es madre de dos hijas de 23 y 16 años, y Navratilova han sido pareja desde 2006. Se comprometieron en el US Open en septiembre de 2014 y se casaron en la ciudad de Nueva York ese mes de diciembre. Desde entonces, ha estado a su lado en todo momento. “Gracias a todos los que se han acercado para compartir palabras de apoyo. Juntas, lucharemos contra esto”, escribió Lemigova, una de las protagonista de la serie-reality The Real Housewives of Miami, a través de su Instagram después de que su pareja hiciera públicos sus problemas de salud a principios de año. Ahora disfrutarán juntas también de su recuperación.