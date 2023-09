Como en cada partido de Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas que se lleva adelante en La Paz, la altura (la ciudad se encuentra a 3.625 metros sobre el nivel del mar) pasa a ser un tema de debate por los equipos rivales; algo que no es bien visto por el público local. Tras la goleada por 3 a 0 de Argentina gracias a los goles de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González, Lionel Scaloni fue consultado sobre este punto. Sin embargo, la interminable pregunta de un periodista boliviano desató un show de caras del director técnico albiceleste.

“¿Cuál es la postura de Lionel Scaloni acerca de la altura, un tema que es muy criticado por los extranjeros, por periodistas argentinos, que dicen que acá uno se puede morir. Cuál es la postura, si es así. Hoy demuestran lo contrario, se llevan la victoria, hoy pueden ganar. Cuál es la postura de Lionel Scaloni y no sé si de los argentinos, qué le ha parecido la altura profesor, que es un tema de verdad…”, fue la prolongada y trunca consulta que intentó desarrollar uno de los presentes en el inicio de la charla con el estratega del conjunto campeón del mundo en Qatar 2022; quien al ver que nunca cerraba su preámbulo lo cortó con un: “¡Qué larga, la pregunta qué larga! Ya la entendí, ya la entendí”.

Sobre este punto, el entrenador prefirió evitar cualquier tipo de polémicas y esbozó: “Tiene su dificultad la altura, pero no somos los primeros en ganar. Han ganado muchos, y han perdido muchos. Tiene su dificultad y ya está, no quiero entrar en problemas y debates. Pero que las tiene las dificultades es evidente, como hay otras canchas que tienen otra dificultad. Punto. No hay otra cosa que quiera decir o aclarar”.

Sobre las claves del triunfo, el técnico nacido en Pujato negó que tuviese una fórmula para ganar en La Paz, algo que consiguió como futbolista en 2005 y dos veces como DT en Eliminatorias, en 2020 y este martes. “Cuando jugué no fue fácil y no tengo muchos recuerdos de ese partido. No recuerdo cómo fue mi partido individual”, comentó. “La fórmula son los jugadores que juegan muy bien al fútbol. Sin ellos sería imposible hacer entender. Es mérito de ellos”, aseguró.

Además, destacó: “Este equipo sabe sufrir y jugar cuando es posible”. E insistió que son los futbolistas los responsables del nuevo triunfo en La Paz: “La receta la tienen los jugadores. Juegan muy bien y cuando mueven la pelota es muy difícil. Jugar en la altura pesa, pero también pesa quitarles la pelota a ellos. Han hecho un partido increíble”.

Argentina ahora volverá a tener acción durante la Fecha FIFA de octubre. El jueves 12 será local en el Monumental ante Paraguay, que inició su camino con un empate. Luego, el martes 17, irá a Lima para medirse contra Perú (un punto en dos juegos).