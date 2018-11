Responsabilidades. El operativo policial falló y a eso se aferra River para sostener su postura ante la Conmebol.

El presidente de River Plate, Rodolfo D"Onofrio, aseguró que "la seguridad falló" en la custodia del micro que trasladó al plantel de Boca Juniors al Monumental y que el club de Núñez "no puede hacer más" al respecto.

"La seguridad falló, River no puede hacer más. La seguridad desapareció, no tuvieron ninguna protección. El micro no tuvo la seguridad necesaria y lo reconocieron las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires; invertimos mucho dinero en esto", señaló D"Onofrio en diálogo con el canal TN. "Esto ocurrió a 800 metros del anillo de seguridad, ¿qué tiene que ver River con esto? Si no podemos cuidar un micro en la seguridad en Buenos Aires, de Puerto Madero a la cancha de River, no quiero pensar en lo que puede pasar en el resto del país. Ya llevamos 18 millones de pesos destinados a la seguridad", precisó D"Onofrio. A su vez, trazó diferencias con el episodio del sábado pasado y la suspensión de la revancha de octavos de final de Copa Libertadores 2015 en la Bombonera cuando los jugadores de River fueron agredidos con gas pimienta en el entretiempo.

"River no fue a reclamar nada aquella vez. Simplemente presentó pruebas de lo que ocurrió. Nunca nos llamaron para pedirnos una opinión, teníamos profesionales para explicar y la decisión fue de Conmebol. Aquello pudo haber terminado muy mal", señaló D"Onofrio.

El presidente de River indicó que hoy se reencontrará con su par de Boca, Daniel Angelici, quien firmó un papel, denominado "pacto de caballeros", para jugar el partido una vez que sus futbolistas se recuperen a pesar de que después pidió los puntos y sanciones al club de Núñez. "Me encontraré con Angelici y le preguntaré qué paso cuando nos dimos la mano y postergamos el partido para el otro día. No tengo ningún problema personal con Angelici", manifestó.