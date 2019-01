A un día de su cumpleaños número 50, la cuenta oficial de Twitter e Instagram del ex piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher se activaron sorpresivamente para dar un comunicado acerca de la salud del alemán.

Al mismo tiempo, festejaron la creación de una aplicación que podrán bajar todos los seguidores desde su celular. La misma, fue ideada por la Fundación Keep Fighting y se asemeja a un "museo virtual" sobre la vida deportiva de "Schumi".

"Estamos muy felices de celebrar el cumpleaños número 50 de Michael mañana junto a ti y gracias de todo corazón que podamos hacer esto juntos", apareció escrito en la cuenta de Instagram junto a una foto del ex piloto y su mujer Corinna.

"Puedes estar seguro de que él está en las mejores manos y que estamos haciendo todo lo humanamente posible para ayudarlo. Comprende si seguimos los deseos de Michael y mantenemos un tema tan delicado como la salud, como siempre lo ha sido, en privado. Al mismo tiempo, te damos las gracias por tu amistad y te deseamos un feliz y saludable año 2019″, concluyó la misiva publicada en las redes sociales.

A su vez, también hicieron una mención a la aplicación que saldrá al mercado a partir de mañana: "Como regalo para ti, la Fundación Keep Fighting ha creado un museo virtual.La aplicación oficial de Michael Schumacher se lanzará mañana, para que podamos revisar todos sus éxitos".

Este 28 de diciembre se cumplieron cinco años de aquel trágico accidente que cambió rotundamente la vida, tanto del ex piloto, como la de toda su familia, siendo Corinna su ángel guardián y principal defensora de la privacidad de su marido.

Este comunicado sale días después de las declaraciones de Stephane Bozon, el hombre que rescató a Schumacher aquel día de diciembre en los Alpes franceses, a la revista Focus Online.

"Recibimos la llamada de los rescatistas de montaña, que cuidaron a Michael Schumacher en la pista. Nos dijeron que aterrizó sobre su cabeza y sufrió una lesión grave en ella. Inmediatamente despaché el helicóptero", aseguró Bozón.

Además, reveló que el episodio podría haber sido peor de lo que fue: "El accidente ocurrió a mediados de la temporada y en esa época a veces hay varias misiones simultáneas que requieren un helicóptero(…) Pero en ese momento no había otro uso, por lo que inmediatamente había un helicóptero disponible. No tuvimos que esperar. Podría haber sido peor para él si no hubiéramos estado allí de inmediato".

Finalmente, afirmó que "Schumacher estaba claramente fuera de la pista en ese momento. Pero a pocos metros. Sin embargo, el operador de la estación de esquí no tiene la culpa. Porque quien está conduciendo fuera de las pistas es bajo su propio riesgo".

Un reducido y selecto grupo de personas son las que están habilitadas por la familia para visitar a Michael Schumacher en la mansión de Suiza. Sin contar a su seno más íntimo en el que se encuentra la propia Corinna, sus dos hijos Mick y Gina y su portavoz oficial Sabine Khem son unos pocos los que pudieron verlo tras el accidente.

Además, el círculo familiar de Schumacher se amplía hasta sus hermanos RalfSchumachery Sebastian Stahl, quienes nunca hablaron sobre su estado de salud. Al igual que su sobrino David, quien también es corredor, en su caso en la Euroformula.

Entre los nombres propios que visitaron al alemán se encuentra el arzobismo Geor Gansewin, el ex presidente de la Federación Internacional del Automóvil y de Ferrari,Jean Todt, Will Weber (ex representante) y Luca Badoer, ex compañero en la escudería italiana, entre otros.