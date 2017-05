Clave. Cecilia valoró el apoyo del seno familiar.

Algunas son estudiantes, otras profesionales. En su gran mayoría amas de casa y muchas de ellas madres. Si bien practican fútbol como hobby, ahora en el torneo de la Liga pasarán a tomar ese pasatiempo con un poco más de profesionalismo. Y todo por el simple hecho de tener un título en juego y, además, la chance de participar en un Torneo Federal. Por ese hecho, todas deberán aumentar esfuerzos y el sacrificio será doble.



“Acá todas, con la edad que sea, hacemos un sacrificio enorme. La familia es el mayor sostén, juega un papel clave para hacer esto que tanto queremos”, contó la capitana de Trinidad, Cecilia Moreira. Ella, a sus 33 años, juega al fútbol hace tiempo y dice que sin la aprobación de su familia sería imposible continuar. “Me tengo que dividir en dos, tengo dos hijos, un varón de 6 años y una nena de 1 y medio, me acompañan a la cancha, los llevo a todos lados. Los prejuicios a esta altura se tienen que dejar de lado, el fútbol femenino ya es algo normal”, contó la jugadora, quien se mostró sorprendida por la cantidad de equipos que disputarán el campeonato.



“Pensábamos que no iba a tener la importancia que está teniendo. Sabíamos que había muchos clubes de futsal pero no tantos de fútbol once. Nos hace muy bien todo esto, ahora el fútbol femenino crecerá mucho más”, apuntó.