Este lunes en la noche se programó la fecha 13 del Torneo de Invierno de Primera "A" de Liga Sanjuanina de Fútbol. A continuación, el cronograma completo.

SÁBADO 14 DE MAYO - 14 hs Cuarta División - 16 hs. Primera División

Árbol Verde vs. Juventud Unida

Sarmiento vs. Villa Obrera

Juventud Zondina vs. Aberastain

Atenas vs. San Lorenzo

Rivadavia vs. Trinidad

DOMINGO 15 DE MAYO 14 hs Cuarta División - 16 hs. Primera División

San Martín vs. Marquesado - Estadio Hilario Sanchez

Unión vs. Desamparados

Del Bono vs. Alianza

Carpintería vs. Colón Junior

MARTES 17 DE MAYO 14 hs Cuarta División - 16 hs. Primera División

9 de Julio vs. Peñarol