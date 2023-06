El miércoles por la noche arrancó la 14ta. fecha del torneo "Apertura" de hockey sobre patines, rama masculina, denominado "Homenaje Carlos Nicolía". Hubo varios triunfos de visitante en el inicio de una fecha que se completará este viernes.

Con la presencia de los campeones del mundo como Carlos Nicolía y Gonzalo "Nolo" Romero, Bancaria no pudo como local ante SEC y terminó cayendo por 4 a 3 en un encuentro que terminó con los ánimos caldeados. En Villa Krause, Unión tampoco pudo de local y cayó ante Richet y Zapata por 4 a 2, además, Concepcioón derrotó como visitante a Sarmiento en Albardón por 5 a 2.

Por el contrario quien sí aprovechó la localía en el barrio Fortabat fue Lomas que se impuso por 7 a 4 ante Huarpes, en tanto que Hispano igualó 1 a 1 ante Estudiantil. La fecha se completará este viernes cuando se midan B° Rivadavia vs. Social San Juan, Aberastain vs. Estudiantil, UVT vs. Valenciano, Olimpia vs. Bancaria Sub/23 y Caucetera vs. Colón.