Una oportunidad única de demostrar que está vivo tendrá Sportivo Peñarol este domingo. En el Estadio del Bicentenario y desde las 16, recibirá a Ferro de General Pico en el encuentro que completará le fecha por la 28va fecha del Federal "A". El torneo le da vida a Peñarol que ahora quedará por su cuenta demostrar sus pretenciones de cara a lo que resta.

Es que los resultados de la fecha que comenzó el viernes por la noche y continuó este sábado, lo favorecieron a Peñarol que para avalar ese "guiño", deberá cumplir con su misión y ganarle a los pampeanos. Es que hoy en su lucha por no descender su rival directo, Estudiantes de San Luis, no sumó y esa distancia que hoy los separa y que es de cinco puntos, podría acortarse a solo dos unidades si el equipo chimbero logra ganar este domingo. De concretarse, el Bohemio continuaría en zona de descenso directo pero a solo 2 puntos de Estudiantes, con el plus que el fin de semana próximo ambos se medirán en San Luis. Un partido para catalogarse como una verdadera final.

Estudiantes, que venía de empatarle de visitante a Argentino de Monte Maíz fue este sábado a Bolívar y cayó por 2 a 0 ante el equipo bolivarense que se afirmó como líder. Luciano Vázquez y Alfredo Troncoso anotaron para el puntero.

Por otra parte, otro resultado que lo favoreció fue el empate 2-2 entre San Martín de Mendoza y Huracán Las Heras. En el Chacarero, uno de los goles fue marcado por el sanjuanino Pablo Jofré, de buen andar en el equipo mendocino con tres goles en el certamen. En tanto que el otro gol de San Martín fue marcado por Alexis González. Para el Globo de Las Heras marcaron Agustín Verdugo e Ignacio González.

En tanto que en el otro partido de la fecha, Juventud Unida en San Luis goleó a Atenas de Río Cuarto por 4 a 0. Ignacio Sabatini, Agustín Faría (p), Misael Sosa y Facundo Pérez anotaron para la Juve. Libre quedó Argentino de Monte Maíz.

De esta manera, Ciudad Bolivar es el líder con 51 puntos, Argentino de Monte Maíz tiene 45, Juventud Unida de San Luis tiene 37 y Huracán Las Heras suma 32, en estos momentos en puestos de clasificación. Detrás aparece Atenas de Río Cuarto con 31, San Martín de Mendoza con 29, Ferro de Pico suma 28, Estudiantes de San Luis 26 y Peñarol 21 con la chance de que esa diferencia que hoy es de cinco puntos, se reduzca a solo dos puntos. Claro, todo dependerá de lo que haga Peñarol en Pocito.