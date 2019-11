El gobernador Uñac, junto al secretario de Deportes Jorge Chica, al presidente de la Federación Juan Chica y otros dirigentes y deportistas destacados cortan la cinta e ingresan al flamante salón multiusos que lleva el nombre del máximo mandatario provincial.

La presentación de la 38º Vuelta a San Juan, la cuarta consecutiva que integrará el calendario de pruebas de la UCI (Unión Ciclista Internacional) se llevó a cabo ayer dentro del festejo de inauguración del nuevo salón multiusos de la FCS (Federación Ciclista Sanjuanina).



No tuvo la parafernalia de las ediciones anteriores, todo se desarrolló en un ambiente sereno, propio de la confianza, apoyada en la experiencia de las organizaciones donde se alcanzaron -no sin nervios- los objetivos.



En un almuerzo compartido por funcionarios provinciales, dirigentes federativos y de los clubes afiliados, representantes de los equipos continentales y prensa en general se dieron los detalles de la carrera que se disputará entre el 26 de enero y el 2 de febrero.



Previamente, tras cortar la cinta se descubrieron un par de plaquetas conmemorativas y luego se entregaron reconocimientos a diferentes figuras que asistieron al acto. De la Federación para el Gobernador y luego a Juan Curuchet, Walter Pérez (campeones olímpicos 2008) y Maximiliano Richeze, actual campeón argentino y panamericano de ruta.



Tras alocuciones de Juan Chica y su hijo Jorge, en calidad de presidente de la FCS y de Secretario de Deportes, respectivamente; habló el gobernador Uñac, quien agradeció el apoyo del ciclismo en general, disciplina que, dijo, "tuvo mucho que ver en su desarrollo como funcionario" y prometió seguir trabajando para que la Vuelta "año a año vaya creciendo".



No hubo carpetas con la información como en años anteriores porque todo lo concerniente a la carrera puede "bajarse" de los sitios oficiales en Internet. Hasta en este detalle la carrera se aggiornó a los tiempos que corren, porque en cada aparato de telefonía móvil de los integrantes de la prensa pueden leerse, releerse y guardar o "bajar" los diferentes documentos.



Distintos videos mostraron la historia de la carrera y de la trayectoria de las figuras que dieron lustre al ciclismo sanjuanino. También en una sucinta sucesión de imágenes se presentaron los circuitos de las siete etapas.

En el almuerzo hubo figuras de ayer y de hoy. De la rica historia y el promisorio presente.

Los históricos

JUAN CARLOS RUARTE - Exciclista

"Me siento muy satisfecho y conforme con esta obra porque esto en nuestra época no pasaba. Esto le hace muy bien al ciclismo del futuro y es una muestra del apoyo que se le da al ciclismo".

ROBERTO BERNARD - Exciclista

"Es maravilloso. Este local se compró en el "70 y yo empecé en el "72. Es fabuloso que hayan hecho esto. Que no se muera nunca nuestro ciclismo y que estos dirigentes duren para siempre".

OMAR CONTRERAS - DT de la Selección argentina

"Es muy lindo poder ser parte de este nuevo avance para el ciclismo sanjuanino. Ya vamos palpitando la gran Vuelta que se nos viene en donde la Selección Argentina irá por mucho más".

El detrás de escena

Repartidos en 20 mesas, el flamante salón estuvo colmado por autoridades, periodistas, dirigentes del ciclismo y ciclistas de la mayoría de los equipos sanjuaninos. Pasado el mediodía, mientras en el escenario principal las autoridades decían sus palabras de rigor, los invitados fueron degustando las empanadas. Después llegó el turno del plato principal que constó de punta de espalda con salsa blanca, acompañada de papas y diversas ensaladas. Para el brindis, no faltaron los vinos sanjuaninos, gaseosas y cervezas.