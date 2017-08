Abrazo y desahogo. Gran triunfo argentino por 5-2. Como para ilusionarse y creer en éstos chicos, que nunca se desesperaron, a pesar de ir perdiendo en buena parte del partido.



Salió un partido parejo. Duro. Típico de un debut. Y, para colmo, con un rival por demás peligroso como Italia. Pero los chicos argentinos respondieron. Apostaron siempre al ataque a pesar que los nervios les jugaron una mala pasada siempre. Igual, la Selección Argentina Sub 20 de hockey sobre patines le ganó 5-2 a su par de Italia y se posicionó muy bien en su grupo clasificatorio del Mundial acá, en Nanjing.



Sobre los 10 minutos el DT Eduardo Quiroga introdujo un cambio: Jerónimo García por Navarro. Por lo tanto, fueron cinco sanjuaninos en cancha. Estuvo claro que desde ahí se dio mayor entendimiento. A punto tal que a los 12’ salió la mejor jugada grupal argentina: doble pared ofensiva entre Rampulla y Bridge que terminó con un tiro de primera de ‘Jero‘ García que reventó uno de los palos.



Pero no había caso. La Argentina dominaba campo y bocha pero le faltaba punch en la definición. Esto es, no tenía fuerza en su puntada final. Daba vueltas y vueltas sobre el área rival y no era vertical en sus ataques.



Italia se sentía cómoda. Cuando podía, contragolpeaba. Y por esa vía llegó un par de veces. El arquerito de Lomas, Franco Scarzo, supo responder siempre. Sólo una (un fuerte tiro cruzado de Milani) lo dejó casi fuera de escena. Pero a los 4’ se dio una gran sorpresa.



Tras un ataque fallido de la Albiceleste, Italia encontró la ventaja a través de Gavioli, quien venció a Scarzo con un tiro fuerte y al ángulo. Ese gol volvió loco al equipo argentino. Se dieron un libre y un penal para los Tanos y recién en el último, Campagno pudo con Scarzo y llevó la cuenta a 2-0. Todo lo bueno que había hecho la Argentina hasta ese minuto cuatro se le volvió en contra y fue superado ampliamente por su rival desde ahí. Pero nunca perdieron las esperanzas. Fue así como a los 14’ llegó el gol del descuento por intermedio del porteño Duhalde.



Y apenas un minuto después el segundo a través del Facu Bridge. Hasta que llegó la recta final del partido y justo ahí Argentina sacó la diferencia. De nuevo por Facundo Bridge, el mejor jugador del partido (en el primer tiempo también jugó bien Danilo Rampulla). Y tras ese gol otros dos de contragolpe para cerrar un debut notable. En la segunda jornada lo espera España, que ayer le ganó 4-1 a Francia.