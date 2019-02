La escena se dio a los 67 minutos de juego, cuando Racing perdía 2-0 ante River en el Monumental. Eduardo Coudet llamó a Ricardo Centurión como revulsivo, para apuntalar el intento de remontada, pero el mediocampista zurdo no se mostró conforme con la circunstancia del encuentro en la que fue convocado. Allí se dio un entredicho entre técnico y futbolista, frente a las cámaras, que incluyó un manotazo del futbolista para sacarse de encima al Chacho, en el instante en que el técnico le hablaba con vehemencia, casi cara a cara.

En las imágenes, incluso, se lo ve a Coudet dudando si hacerlo ingresar o no luego del cortocircuito. Finalmente, Centurión reemplazó a Renzo Saravia. Fue hostigado por el público de River, que lo silbó en cada intervención y le cantó "pisala ahora, la p… que te parió". Además, sobre el final del juego, padeció un lujo por parte de Milton Casco que hizo delirar al público millonario.

Pues bien, en las últimas horas se filtró la frase que habría desencadenado el escándalo. "Me estás poniendo para que me putee toda la cancha", le habría dicho Centurión a Coudet, desatando la furia del Chacho. "¿Querés entrar o no querés entrar? Si no querés entrar, decímelo", habría sido la respuesta del DT, en el momento más álgido de la discusión, cuando se lo ve al volante correrlo con el brazo, ante la sorpresa del cuarto árbitro y de Marcelo Gallardo, quien estaba dándoles indicaciones a sus dirigidos junto a la línea de cal.

"De las cosas individuales o lo que tenemos que solucionar internamente, las solucionaremos internamente. Hablar de cosas individuales en un partido donde individualmente no podemos resaltar nada… Todo continúa, nada, mañana es otro día, hay que arrancar. Asumo el peso máximo de este partido como reiteré", dijo el DT sobre el incidente tras el encuentro, en el vestuario del Monumental.

E internamente obró: Coudet separó a Centurión del plantel y lo envió a trabajar con la división reserva de la Academia, con la anuencia de Víctor Blanco, presidente del club, y Diego Milito, el manager.