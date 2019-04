Toda la gente, toda, de la Academia vivió una tarde-noche inolvidable. Al título ganado la semana pasada en cancha de Tigre lo disfrutaron en su campo de juego. En el Cilindro festejaron todos.



Racing celebró su título de campeón. Con vuelta olímpica ante su gente. Con la emoción que implica quedar en la historia del club, la estrella N´18. Con la satisfacción del deber cumplido. Y con la alegría de poder festejar ante su gente, que desbordó el Cilindro para ver a Racing dar su segunda vuelta olímpica en cinco años.

Los jugadores levantaron la copa de la Superliga todos con la camiseta con el 18 en la espalda (la cantidad de títulos locales entre amateurismo y profesionalismo).

Llegó la hora de la vuelta olímpica. De las fotos del cuerpo técnico -todos con la camiseta de Racing puesta- con la copa. De los abrazos interminables. De la ovación de los hinchas. De Queen de fondo. Primero con We will rock you y luego con el famoso We are the champions con un video alusivo en la pantalla gigante mostrando todos los goles del equipo de Coudet campeón. Un colorido increíble con un Cilindro oscuro e iluminado por los celulares de la gente.

Luego fue la invitación a históricos que fueron campeones de Racing. Pizzuti, Rulli, Maschio y Cárdenas del 66/67, Rubén Paz y Gustavo Costas como representantes de la Supercopa 88, Claudio Ubeda por el 2001 y Diego Milito por ese título y el del 2014. Al subir al escenario el actual mánager, la cancha explotó al grito de "oh, oh, oh, oh, oh, Milito hay uno solo".