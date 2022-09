Llegó el día esperado en el mundo burrero sanjuanino. El Día del Maestro, este año, "cayó" en domingo, que, de no haber coincidido con el súper clásico del fútbol argentino, Boca-River que se juega a las 17 horas en la Bombonera, hubiera sido ideal porque convocaría más gente, porque ante la disyuntiva de elegir acercarse al hipódromo de Rivadavia, o quedarse en casa estirando la sobremesa para ver el partido de fútbol, muchos, especialmente aquellos que no son tan "burreros", se quedarán en sus casas.

El programa comenzará a las 10. Las entradas: hombres $1.000 y damas $500.

Así y todo, este "Sarmiento", que larga 16.45, será diferente. La inversión realizada por los propietarios locales en adquirir caballos para correrlo ha superado largamente lo del pasado reciente. La presencia de CONSTANZO, el zaino del Stud Los Sanjua que Joaquín Luna condujo a la victoria en el pasado "Patrono Santiago" de Mendoza, cerrando un tríptico de victorias al hilo, le otorga una jerarquía que no tuvieron las ediciones precedentes. Al caballo que para la "cátedra" es la fija, se suman un veterano de 8 años, ganador del Sarmiento en 2018, ATLAS AGAIN, ahora entrenado por Juan Garro, que ganó el clásico de 1984 con el siempre recordado máximo ganador ART GLASS, que será montado por el jockey mendocino Jesús Ledesma; y el crédito del Stud La Nona, ASIATIC TILL, que llegó el año pasado y no se adaptó, esta vez lo conducirá Juan Carlos Noriega, la leyenda de los jockeys argentinos. En ellos tres, por presente y antecedentes se centran la mayoría de las miradas. Pero, claro, carreras son carreras y los otros caballos tienen lo suyo. Por allí estarán el "ojudo" galopador NEW SCHOOL, nacido en Uruguay, criado en Buenos Aires, y uno de los nuevos pensionados en la villa hípica del Jockey. Entrenado por Raúl "Piquito" Maldonado, y montado por Isidro Ojeda, saldrá a "corretear" a CONSTANZO, que logró sus tres recientes victorias de cabeza. Otro que "pinta" para dar el batacazo es CITY THE GLORY, un alazán de 6 años que es cuidado por Sergio Perona, que dos veces fue segundo y será montado por el puntano Gonzalo Riquelme. La semana pasada de disputaron competencias cuadreras, asistió mucho público y en los Remates se jugaron casi 4,5 millones de pesos. Se viene lo mejor...

Un complemento atractivo

Para esta jornada, un total de 93 caballos están anotados en las 12 competencias que tiene el programa completo del domingo en el Jockey. Posiblemente haya ausencias, como suele ocurrir en cada prueba turfística, pero a la hora de la verdad, los amantes del deporte de los reyes tendrán carreras para todos los gustos.

Al tan esperado "Sarmiento", que tendrá como es habitual sus 2.200 metros de extensión, se suman cinco cuadreras, entre ellas disputadas a la distancia de 200 y 500 metros. En ese ámbito, destacándose el Clásico Cuadrero, que sobre 350 metros lo disputarán cinco caballos a las 16 horas, calentando el ambiente para la "grande" del día domingo.

Una carrera de 1.100, dos 1.200, dos de 1.400, y una de 1.600 metros reservadas para solo caballos ganadores de 1 o 2, y perdedores, completarán el menú que propone la comisión de carreras del Jockey Club para esta tarde.