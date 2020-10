El nadador japonés Daiya Seto, tetracampeón mundial y capitán del seleccionado de su país, fue suspendido hasta fin de año tras haberse descubierto que le fue infiel a su esposa.



La sanción contra Seto fue decidida por la Federación Japonesa de Natación, luego de que un semanario local publicara fotos del atleta con una mujer que no era su esposa en un motel, informó la agencia italiana ANSA.



La federación determinó que Seto no podrá ni siquiera entrenarse ni competir con la selección japonesa pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, postergados al año próximo por la pandemia de coronavirus.



Seto, récord mundial de 200 metros mariposa y 400 libres en piscina corta y que sí podrá seguir preparándose para los Juegos de manera individual, también fue despojado de la capitanía de la selección de su país.



"Creo que mis disculpas serán seguir nadando y reconstruir la confianza de mi familia, que se vio profundamente herida por mi comportamiento irresponsable", afirmó Seto, campeón mundial vigente de los 200 y 400 metros estilos combinados.



"Quiero seguir compitiendo con seriedad en mi deporte, porque aún todos me ven como un campeón de natación", completó el atleta, medalla de bronce en los 400 metros estilos combinados de los Juegos Olímpicos de Río 2016.