El jefe. El sanjuanino Claudio Tapia manda en la AFA desde el año pasado y buscará que el Comité Ejecutivo tenga más poder real.





Pintado. Así se podría decir que estaba el Comité Ejecutivo en la época que comandaba la AFA un tal Julio Grondona. Ahí se pergeñó el "sijulismo", es decir levantar la mano a favor cuando se votaba cualquier moción del hombre que comandó el fútbol argentino por más de tres décadas. Con la asunción del sanjuanino Claudio Tapia la idea fue darle "verdadero poder" a ese órgano.



Por eso, según lo que comentó Chiqui el próximo 2 de agosto será el Comité Ejecutivo el que comience a definir el futuro del nuevo entrenador de la Selección nacional mayor y la estructura que habrá. Hasta ahí, un cambio lógico impulsado por Tapia en lo que él muchas veces declamó como "la nueva AFA", aunque mantenga personajes y accionares de la vieja guardia.



Al darle participación real al Comité Ejecutivo quedará en evidencia las ideas opuestas entre los dos pesos pesados en la actualidad de AFA: el propio Tapia y su vice y presidente de Boca, Daniel Angelici. Es que el sanjuanino tiene como idea madre elegir al sucesor de Jorge Sampaoli y en ese sentido su preferido es Mauricio Pochettino.



Algo muy distinto a lo que piensa el mandamás xeneize y máximo impulsor de la llegada de Sampaoli a la albiceleste: Angelici quiere una estructura con un manager (lo seduce Alejandro Sabella) y que sea él quien elija al nuevo entrenador. Es decir, darle el poder de decisión a una persona ajena a la dirigencia. "Me gusta la idea de un manager, creo que ha funcionado muy bien en varias selecciones y se podría implementar acá", destacó el Tano hace unos días.



Si estas dos posturas continúan con el pasar de los días y no hay consenso, el 2 de agosto se tendrá que votar por una u otra idea en el Comité. Será el momento de ver de qué lado está cada dirigente pues hay que demostrar apoyo a Chiqui o a Angelici.



En ese sentido, a priori, Tapia cuenta con mayor caudal de votos aunque está claro que alguien con el poder del presidente de Boca no se quedará de brazos cruzados. "Debemos elegir lo mejor para el fútbol argentino. Un proyecto serio que nos permita recuperar muchas cosas que se perdieron, como por ejemplo el valor de las divisiones juveniles de la selección", expresó Tapia.



Se viene una semana clave para definir la era post Sampaoli. En una semana se sabrá para dónde irá la AFA.

Otra mirada. Daniel Angelici, vice de AFA y presidente de Boca, pretende un manager en la selección argentina.

>Messi le pondría una pausa



La Pulga tuvo un muy flojo nivel en el Mundial y si bien se sabe que viene un recambio importante de jugadores, incluyendo a su máximo ladero en el plantel como Javier Mascherano, Messi decidiría volver a jugar con la Selección.



Seguramente no lo hará en este 2018, pero es probable que el año siguiente regrese cuando se inicien las Eliminatorias para el Mundial de "Qatar 2022".