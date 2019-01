Las fuerzas que están encargadas de investigar lo ocurrido con el avión Piper PA-46 Malibu que trasladaba al futbolista Emiliano Sala informaron este mediodía que han suspendido definitivamente la búsqueda. "Las posibilidades de supervivencia en esta etapa son extremadamente remotas", explicaron el capitán David Barker.

Tras conocerse esta noticia, Romina Sala, hermana del futbolista, brindó una conferencia de prensa en Gales en la que solicitó que no cesen la búsqueda de Emiliano y el piloto Dave Ibbotson.

"Es muy difícil este momento, estoy muy confundida. Lo único que quiero es que encuentren a mi hermano y al piloto. Que se metan en nuestro corazón. Siento que están vivos. Pido que no paren de buscarlo. Sé que están vivos", suplicó, entre lágrimas, la hermana del delantero.

Romina agredió en reiteradas ocasiones todo el esfuerzo que se realizó hasta el momento, pero recalcó el pedido de la familia de no cesar el rastrillaje en la zona del Canal de la Mancha. "Estamos contenidos. Le agradezco a la gente, sé que hubo una gran movida. Pido por favor que no paren de buscarlos. Yo tengo la esperanza intacta que están vivos. Quiero que se pongan en nuestro lugar. Sé que es difícil. Esto es terrible, desesperante. No tenemos ninguna certeza de nada. No se encontró nada. Les pido por favor que sigan buscándolo. Sé que ellos nos están esperando. Emiliano es un luchador, sé que no se rindió".

"La última vez que hablé con él fue el lunes. Me contó que iba al club a despedirse de los compañeros y que se venía para Cardiff para este nuevo reto que se se había propuesto. Estaba muy entusiasmado", comentó. Y luego, agregó: "Es desesperante no saber dónde está un familiar".

El avión privado en el que viajaba Emiliano Sala desapareció el pasado lunes por la noche cuando volaba sobre el Canal de la Mancha. Despegó del aeropuerto de Nantes-Atlantique rumbo a Cardiff, pero nunca llegó. Al pasar por Guernsey la aeronave solicitó el descenso, pero la torre de control perdió contacto cuando estaban a 2.300 pies de altura.

"La idea es ir al lugar de la búsqueda y seguir con la búsqueda. Sé que ellos están vivos. Agradezco enormemente a los medios, los clubes, los hinchas, a la Argentina, a mi pueblo y a todos los que se solidarizaron. Es un momento muy difícil. Quiero encontrar a mi hermano y al piloto", concluyó Romina, quien viajó a Gales desde Progreso junto a una amiga.

"Hemos tratado de acercarnos a ellos y decirles todo lo que sabemos desde el primer día. Los alojamos en un hotel y hemos tenido conversaciones con ellos. También les organizamos las reuniones adecuadas con las autoridades y la Policía de Gales del Sur, porque aunque no tienen jurisdicción sobre esto", manifestó Choo.

EL COMUNICADO COMPLETO:

"Mi equipo se acaba de reunir para revisar la operación de búsqueda y rescate que ha estado en marcha desde que el avión desapareció el lunes por la noche.

A pesar de los mejores esfuerzos de búsqueda aérea de las Islas del Canal, Reino Unido y Francia, que han cubierto un área de aproximadamente 1,700 millas cuadradas -con una cantidad significativa de esta superficie fue inspeccionada más de una vez- y habiendo examinado datos de teléfonos móviles e imágenes satelitales, no hemos podido encontrar ningún rastro de la aeronave, el piloto o el pasajero.

Ha habido más de 24 horas de búsqueda continua, con 80 horas de vuelo combinado en tres aviones y cinco helicópteros. También se han involucrado dos botes salvavidas, así como la asistencia de varios barcos que pasan y barcos de pesca.

Revisamos toda la información que tenemos disponible, además de saber que tenían equipo de emergencia a bordo, y hemos tomado la difícil decisión de finalizar la búsqueda.

Las posibilidades de supervivencia en esta etapa son extremadamente remotas. Los familiares ya han sido informados de este desarrollo y mis pensamientos se dirigen a la familia del piloto y el pasajero en estos momentos difíciles.

Esta ha sido una búsqueda exhaustiva, coordinada desde el Centro de Control de Servicios de Emergencia Conjuntos con sede en Guernsey y ha visto una cooperación ejemplar de todos los países involucrados, por lo que me gustaría expresar mi agradecimiento personal.

El último avión que busca el avión perdido y los que están a bordo ya aterizó. Aunque no estamos buscando activamente, el incidente permanece abierto y estaremos transmitiendo a todos los barcos y aeronaves en el área para estar al tanto de cualquier rastro de la aeronave. Esto continuará indefinidamente.

A menos que haya un desarrollo significativo, no habrá más actualizaciones".