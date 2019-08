Conmigo no, Tito. Mario Ledesma dejó afuera de su primer Mundial al apertura Joaquín Díaz Bonilla, quien a sus 30 años, llevo a Jaguares al subcampeonato.

Si el rugby fuera una ciencia exacta como la Matemática donde 2+2 es 4 en cualquier circunstancia, nadie podría pensar que el técnico de Los Pumas, Mario Ledesma, dejara afuera del próximo Mundial al apertura Joaquín Díaz Bonilla, el conductor de Jaguares en su histórico subcampeonato en el Súper Rugby. Pero el Bocha ayer hizo justamente eso cuando brindó la lista de 31 jugadores que estarán en el torneo en Japón desde el 21 de setiembre ante Francia. Excluyó a uno de los principales artífices de ese logro sin precedentes en este deporte, inclinandose por dos players de su gusto personal más allá de sus presentes como son Nicolás Sánchez (de floja labor en todo el reciente Championship) y Benjamín Urdapilleta, quien entró con lo justo debido a que recién hace un par de semanas se recuperó de un desgarro.

"Venimos de hablar con Tito (Díaz Bonilla), su progresión fue espectacular. Pero cuando entró Benja Urdapilleta el otro día (en la caída contra Sudáfrica en Pretoria), levantó la mano. Enseguida el equipo lo sintió. Cuando nos anulan ese try se quedó peleando con los sudafricanos. Es un jugador que salió dos veces campeón en Francia, respetando un plan de juego. Nos parecía una picardía dejar pasar una cabeza así", fueron los fundamentos del técnico sobre su elección. Ledesma no lo dijo pero si fuera por actualidad, no hay nadie mejor que Díaz Bonilla y en ese sentido, Sánchez no podría ser titular con el nivel que demostró en los partidos recientes ante las potencias del Hemisferio Sur.

Del otro lado de las ausencias notorias, aparecen los llamados "sorpresas". Ahí está el centro formado en Pucará, Lucas Mensa, de 23 años, quien recién debutó en los Pumas el sábado y nunca jugó con Jaguares. En su bautismo ante los Springboks cumplió y al parecer eso le valió para estar dentro de la lista definitiva. En menor medida hay que ubicar al tercera línea, Rodrigo Bruni, casi sin titularidad en el equipo pero que igual tendrá su chance mundialista.

De nombres con trayectoria en el seleccionado también quedaron excluidos piezas clave del pasado Mundial como Ramiro Herrera y Santiago Cordero, más Facundo Isa quien se fue a Europa hace un par de temporadas cuando había sido figura en Jaguares y nunca más encontró su sitio de privilegio en Los Pumas. En la zona del medio scrum, Gonzalo Bertranou no estará en Japón. El mendocino fue el 9 que más jugó con Ledesma en el 2018 pero este año una lesión en el hombro le hizo perder demasiado terreno y el DT se inclinó por Felipe Ezcurra.

Los Pumas deberán ajustar muchas facetas de su juego en este mes final de preparación. El Mundial no les dará "respiro" desde el bautismo en Tokio ante nada menos que Francia el "Día de la primavera". En la misma zona se medirán con Tonga (28/9), Inglaterra (5/10) y Estados Unidos (9/10). Pasan a cuartos de final (el objetivo de base de Los Pumas) los dos primeros del grupo.

Ledesma empezó a jugar ayer el Mundial y sabe que sus decisiones, como decía Miguel Angel Russo, son justamente eso. Ni más ni menos...



Leguizamón

Por el póker

El tercera línea, Juan Manuel Leguizamón, a sus 36 años, disputará en Japón su cuarto Mundial. Es el único que queda del histórico tercer puesto en el 2007. También estuvo en el más reciente en aquel cuarto puesto.

"Muy difícil"

Mario Ledesma dio la nómina de 31 jugadores para el Mundial y sostuvo que "se cierra una etapa y se empieza otra. Fue muy difícil porque en algunos puestos estaba muy parejo y lo termino de definir el ultimo partido. Tratamos de ser coherentes con lo que habíamos dicho desde un primer momento. Siempre dijimos que iban a jugar lo mejores y que los chicos de afuera nos iban a aportar un plus". Sobre los excluidos, reveló que "nos tomamos el tiempo necesario para explicarle a cada chico por qué quedaron afuera. Más allá de la decepción o la frustración tienen que tener en claro que en cualquier momento se pueden subir al Mundial por caso de lesión".

>> Dos que van por el récord

Luego del anuncio de la lista, tanto Agustín Creevy como Juan Manuel Leguizamón se ubicaron en una posición inmejorable para convertirse en los jugadores con más presencias en el seleccionado argentino. Felipe Contepomi, ya retirado, ostenta 87 partidos con la camiseta albiceleste. Leguizamón suma 86 y está en la misma línea junto con Lisandro Arbizu y Rolando Martin mientras que Agustín Creevy acumula 85. Se espera que el hooker sea titular en el equipo con lo cual rebasaría la línea del apertura mientras que, si bien el tercera línea no estaría desde el arranque sólo necesitaría un match para igualar al ex Stade Francés, entre otros. Leguizamón va por su cuarto Mundial con Argentina y se convertirá en el sexto Puma en lograr esa marca. Quienes también sumaron esa cantidad fueron el mencionado Contepomi, Martín Scelzo, Pedro Sporleder, Mario Ledesma y Agustín Pichot, quien si bien fue parte de cuatro planteles, no sumó minutos en 1995.