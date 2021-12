A menos de un año del Mundial de Qatar 2022, la Asociación del Fútbol Argentino está cerca de confirmar dónde será la concentración de la Selección Argentina después del viaje que realizaron al país mundialista el sanjuanino Claudio Tapia, presidente de la AFA, junto a integrantes del cuerpo técnico de Lionel Scaloni. Tras las inspecciones, Tapia y compañía se volvieron con tres lugares como potenciales sedes de concentración y en estos días se espera que, junto con Lionel Scaloni, se tome la decisión para reservar el alojamiento y el predio de entrenamientos. Ahora bien, no será sencilla la elección para los encargados de tomar la decisión porque según el hotel que se elije, corresponde un lugar para entrenar. Y lo que cuentan desde la AFA es que los hoteles que más gustaron no tienen los mejores campos de entrenamientos, y los mejores lugares para entrenar no entran en el combo con los alojamientos más destacados. Igual, antes del fin de semana ya estaría la decisión tomada.