Juntos. Elizondo, secundando a Loustau.





Horacio Elizondo, director nacional de Arbitraje de la AFA, admitió ayer que si hubiera tenido "la posibilidad" se habría utilizado el VAR en la Supercopa Argentina el próximo miércoles desde las 21.10 en Mendoza.



"Si hubiéramos tenido la posibilidad lo hubiéramos hecho. Acá todavía no se utiliza porque hay una línea de tiempo de cinco fases. La quinta es la homologación del VAR. Van dejándote hacer hasta que culmines las cuatro fases y nosotros estábamos en la dos y, en medio estuvo el Lanús-River (por la Copa Libertadores) que creó mucho ruido. Los tiempos no daban, era imposible", explicó el ex árbitro de la final del Mundial Alemania 2006.



Elizondo, de 54 años y con un amplio reconocimiento a nivel internacional en el arbitraje, explicó el papel que jugarán los árbitros asistentes detrás de las líneas (Facundo Tello y Ariel Penel) en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.



"El quinto y sexto árbitro verán si la jugada es córner, si la pelota pasa la línea de gol en los arcos, las acciones que especialmente suceden desde el área hacia adentro. Es tener otro ángulo de información para ayudar a Patricio Loustau a decidir qué posición tomar, siempre entendiendo que el error existe y puede aparecer en cualquier momento", explicó.