Gigante. Jarry, sin remera, sale del Aldo Cantoni después de entrenar

Nicolás Jarry está ilusionado. El mejor tenista del país chileno en la actualidad entrena intensamente en la pista del Aldo Cantoni a la espera de su debut el viernes en la serie ante Argentina. Hoy, luego de la práctica, confesó que enfrentar a la albiceleste uno de los hechos más importante de su carrera.

"Estoy contento de estar en una nueva serie. Creo que es la más emocionante que he jugado en mi carrera. Es más difícil en el tema emocional que contra Canadá. Son rivales muy duros donde debemos estar al ciento por ciento y tomar las pequeñas oportunidades que tendremos en los partidos", comentó.

Sobre la recepción en San Juan, el chileno dijo que "nos han tratado espectacular, están atentos a cualquier cosa, la organización ha sido perfecta, nos han acogido de la mejor manera posible. Nos sentimos cómodos, ya estamos con el equipo completo y entrenando bien. Ya tengo ganas de competir. Hemos trabajado muy bien todos los días".

En cuanto a la cancha, Jarry expresó que "es increíble que hayan hecho la cancha en dos semanas. Está bastante buena, hay un lado que necesita un poco más de trabajo, pero seguramente la dejarán muy buena", y siguió: "La cancha es más lenta que Sao Paulo, la superficie no es tan dura y la bola no pica tanto. Allá no me sentí bien pero competí de la mejor manera que lo he hecho, sacando mi mejor juego".

También, se refirió al momento de los demás tenistas del equipo chileno. "Christian Garín llega en un muy buen momento. Viene ganado partidos importantes, de hacer una semifinal hace una semana, con mucha confianza. Barrios viene de hacer varias finales, Hans (Podlipnik) está metido. Estoy feliz de estar acá".

Jarry asume su liderazgo y su participación en el dobles chileno. "Claramente si Julio (Peralta) hubiese estado, era el otro doblista. Seguramente tendré que repetir lo de Ecuador, pero Nico (Massú) aún no nos ha dicho nada, pero estoy preparado para jugar dos partidos en el mismo día", cerró.