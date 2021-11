Antes de partir hacía el hospital donde le dieron cuatro puntos de sutura en el corte sufrido en el párpado de su ojo derecho, Cecilia Román, contó que sobre el ring se vio el resultado de entrenar sin fechas confirmadas. "Es muy difícil lograr el mejor rendimiento físico cuando te programan para una fecha y luego terminas peleando un mes después. Uno no puede encarar una labor de potencia, que se logra subiendo unos kilogramos y trabajando de manera diferenciada, porque si no se respeta la fecha, corres riesgo de tener problemas con la balanza. Lo ideal sería saber un par de meses antes el día del combate, para no tener estos contratiempos".

La campeona mundial gallo, que ayer realizó la sexta defensa de su cinturón, tuvo su debut internacional en febrero pasado (PPP en decisión mayoritaria con Melissa Odessa Parker en Miami) y tiene como objetivo buscar unificar su cetro con alguna de las campeonas de otras versiones. "Yo siempre estoy entrenada, por eso cuando salió la pelea en los Estado Unidos, que nos la ofrecieron con diez días de anticipación, la aceptamos".

Finalmente, sobre la pelea, admitió que la preocupó el ataque de su adversaria con la cabeza. "La conecté varias veces pero es muy fuerte y la frenaba pero no la movía. Tenía que preocuparme por evitar sus choques y buscar la posición para tirar mis golpes con eficacia", culminó.