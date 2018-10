Talento. En las minicanchas de vóleibol montadas en el enorme playón que posee el Banco Hispano, los chicos de toda la provincia dejaron a la vista sus habilidades. La primera jornada de los más chicos se vivió con mucha diversión.

La postal se multiplicó durante toda la jornada en los distintos escenarios. En el primer día de actividad de la Fase Provincial de los Juegos Intercolegiales "San Juan 2018", los chicos de los departamentos alejados todavía no salían del asombro. Ellos, sobre todo quienes habitan en los lugares más inhóspitos de la provincia, son los más mimados por estos días.



Es que gracias a estos Intercolegiales que por tercera vez consecutiva organizan conjuntamente la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Educación, los 19 departamentos de la provincia son parte de la prueba en la capital sanjuanina durante esta semana. Cientos de chicos de Valle Fértil, Jáchal, Iglesia, Sarmiento y 25 de Mayo comenzaron a vivir una verdadera aventura desde el mismo lunes, cuando comenzó la travesía para llegar al megamaratón que dio inicio a los Juegos. Todos llegaron a la Capital en colectivos de larga distancia que los trasladan a los centros de competencia y luego los llevan a los distintos hoteles donde se hospedan.

Valle Fértil. Las escuelas Presbítero Cayetano de Quiroga y la Albergue Casa del Niño son parte de la numerosa delegación que llegó desde el Valle.

Sarmiento. La Escuela Anacleto Gil de Sarmiento llegó con su equipo femenino de hándbol. Son acompañadas por la profe Celeste Luna.

Desde Usno, Balde de Las Chilcas, Sierra de Riveros y de Chávez y San Agustín, llegó la delegación de 300 chicos que representarán a Valle Fértil estos días. Las escuelas que ayer estaban participando en vóleibol en Banco Hispano eran la Presbítero Cayetano de Quiroga de Usno y la Escuela Albergue Casa del Niño de San Agustín. Para muchos es la primera vez en la Capital y por eso disfrutan al máximo.

Del Norte de la provincia llegaron las chicas de la Escuela Videla Tello de Jáchal para competir en handbol en el Cantoni y los chicos de la Escuela Provincia de Santa Cruz de Iglesia, para jugar al voley en Hispano. La mayoría tampoco conocía el centro y por eso los profes ya organizaban los ratos libres para llevarlos a pasear por la tarde. "Sólo dos chicas habían venido a la ciudad, el resto no tiene los recursos para venir, anoche las llevamos al Hiper Libertad y estaban sorprendidas, no se imaginaban un shopping tan grande", comentó Gimena Vera. Los pequeños de Rodeo también se mostraron sorprendidos por la enorme experiencia que están viviendo. "Estamos en un hotel muy lindo, se llama Villa Don Tomás, nadie me va creer cuando les cuente donde estuve", contó uno de los iglesianos en un receso del voley ayer.

Hoy los chicos volverán a sus hogares y llegarán los mayores.

25 de Mayo. Gabriel Jaime y Brisa Alcaraz llegaron desde la escuela

de jornada completa “Mar Argentino” de Las Casuarinas.

Iglesia. Los pequeños de la Escuela Provincia de Santa Cruz: Bruno Munizaga, Martín Cortéz, Ramón Muñoz, Lautaro Castillo, Rodrigo Ruiz y Marcos Parada compiten en voley.

En el Palomar, con mucha timidez y casi sin soltar palabra, Brisa Alcaraz y Gabriel Jaime esperaban las pruebas de atletismo. Ellos pertenecen a la Escuela Mar Argentino de Las Casuarinas y según la profesora Claudia Giménez todavía no toman noción de lo que están viviendo. "Es una Escuela de jornada completa que está ubicada en calle 7 y 21, una zona muy humilde en donde estudiar y hacer deporte a veces se hace complicado, pero ellos lograron ganarse la chance de estar por primera vez en la ciudad y atendidos como unos profesionales, eso es impagable", contó emocionada la profe. Y en eso coincidió su colega Celeste Luna que llegó acompañando al equipo de handbol de la Escuela Anacleto Gil de Sarmiento. Ellas tampoco conocían la ciudad y están parando en el Hotel Pueblo Viejo: "Queremos que la profe nos lleve a conocer el centro", contó una de las jugadoras mientras la docente asentía con una sonrisa en el rostro. Las chicas mostraban orgullosas las remeras identificatorias de los Juegos que iban a guardar como un souvenir. A los de allá y a los de acá. Los Intercolegiales apostaron fuerte a la inclusión y le dieron alcance a todos los sectores de la provincia. Todos disfrutan una experiencia que perdurará para siempre.

Jáchal. Las chicas de la Escuela Videla Cuello llegaron acompañadas por las profesoras Gimena Vera y Yanina Videla para competir en hándbol femenino Sub-14 en el mítico Cantoni.