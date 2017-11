El paredón, que en esta imagen encara de cabeza Juan Pablo Dotti, siempre ha sido usado para embalajes de metas de montaña. En esta ocasión la carrera culminará en su cima, por lo que se abren distintas expectativa.

La Doble Cerrillo, a diferencia del resto de las carreras del calendario sanjuanino, es la única que termina el alto. Algunos dirán que no es así, que también la etapa que va al Alto del Colorado termina lo es y en parte tienen razón. Pero una cosa es correr una etapa de una Vuelta de varios días, en la que los equipos con varios centenares de kilómetros en las piernas, trabajan exclusivamente para un líder a quien intentarán dejar, lo más fresco posible para que se rompa la crisma con el resto de los rivales directos en la pelea de la general. Y otra cosa totalmente distinta es definir una carrera a principios de calendario con los equipos en un bajo porcentaje de preparación. Acá hay candidatos, sí. Pero no líderes absolutos en los que se concentre la carrera, por lo que la existencia de un final en ascenso supone un lindo interrogante, del que pueden aferrarse algunos ciclistas no tenidos en cuenta.



La subida al paredón del Dique de Ullum, de 1,5 kilómetros de extensión, pone a los protagonistas ante una linda disyuntiva, que se revelará según cómo se vaya dando la carrera.



Los especialistas (ver opiniones) hablan de un final abierto con chances similares para rodadores y velocistas. El tema es cómo se desarrolla la prueba, porque si hay un embalaje masivo, crecen las chances de velocistas como Nicolás Naranjo, que se mueve como pez en el agua en repechos cortos. Ahora bien, si al Parque Faunístico, llega un grupo reducido de hombres, serán los rodadores como Juan Pablo Dotti, Mauricio Muller, Pedro González o Rubén Ramos, quienes pueden realizar un ataque largo que mine las fuerzas de los ocasionales velocistas que puedan integrar la fuga.

Las inscripciones se recibirán mañana, de 18 a 21, en la sede de la Federación Sanjuanina

Es una competencia de las denominadas como de "ruta abierta", totalmente distinta a las de circuito. En este tipo de pruebas el calor y, fundamentalmente, el viento entran a jugar con peso específico propio castigando los cuerpos de los ciclistas.



Adelantada al sábado para que el superclásico entre River y Boca no le reste trascendencia, la Doble Cerrillo dará la oportunidad a los aficionados que vivan de manera gratuita un espectáculo que puede ser de alto voltaje emotivo, porque desde la cima del paredón se tiene una visión casi completa del ascenso y según como se vaya dando la definición los corazones intensificarán el ritmo de sus latidos.



El regreso a la competencia de la Asociación Mardan, ausente por descanso tras el Argentino de Pista, le otorgará otro ingrediente más para resaltar en la agenda la jornada sabatina, armar el bolso de mate, subir las reposeras, conservadora y sombrillas al auto, o ir pedaleando, y buscar un lugar privilegiado al píe del cerro Tres Marías,





Palabras autorizadas

HÉCTOR LUCERO

Ciclista / Mun. Pocito

Creo que tiene chances cualquier corredor explosivo. Hay que ver cómo llegan los equipos a la definición, si es llegada en grupo grande los equipos deben ir armados desde Marquesado.

JUAN PABLO DOTTI

Ciclista/ SEP-San Juan

Es una llegada de potencia, no de escaladores. La mayoría de los sprinter pueden definir sin problemas. Es una llegada que a mí me puede salir bien, pero aún estoy bajo en condición física.

NICOLÁS NARANJO

Ciclista/ Agr. V. Fátima

Depende mucho de lo que pase antes, de quién gaste menos y llegue con más resto. En caso de llegar todos juntos, hay que encarar el ascenso de cabeza porque después es difícil pasar.

DANIEL JUÁREZ

Ciclista / Aso. Mardan

Para mí los rodadores ágiles tienen más chances. Y para aprovechar a su candidato los equipos deben ir en bloque desde Marquesado, encabezando el grupo o bien cerca de la punta.

DANIEL LUCERO

Ciclista/ Mun. Rawson

Me parece que es una carrera para rodadores, a los embaladores se nos hará muy difícil porque endurecerán la carrera desde el Faunístico y obligarán al resto a gastar todo.

OMAR CONTRERAS

DT Selección Argentina

Los equipos que tengan pretensiones de ganarla deberán tomar el control de la carrera faltando 10 kilómetros y endurecer el ritmo para dejar bien ubicados a sus candidatos.

FERNANDO ANTOGNA

Ciclista / CC Chivilcoy

Llegando en grupo grande es obvio que tienen más chances los velocistas, pero el embalaje debe armarse 3 o 4 kms antes para evitar ataques y que el embalador no sufra desgaste.

FABIÁN GRAZIANI

Exciclista

Yo creo que tienen más chances los embaladores porque es una subida corta. Me parece, también, que si se llega en grupo, los equipos deben armarse desde la plaza de Marquesado.