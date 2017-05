Un tesoro. Alberto Varela tiene dos placards en los que guarda su colección de más de 600 camisetas. Según cree, el museo privado de Messi tiene menos cantidad, mientras que la colección de Diego Maradona estaba conformada por 110 casacas intercambiadas.



Alberto ‘Beto‘ Varela, el hombre que lleva las estadísticas de UPCN San Juan Voley en el cuerpo técnico, tiene un hobbie particular: coleccionar camisetas. Ya cuenta con más de 600, oficiales, de equipos de fútbol y vóley, al punto que bromeó con armar un museo como el que mostró Lionel Messi hace unas semanas. ‘Empecé a coleccionar en 1987. La primera que recuerdo fue una del Barcelona, que era de mi padrino. Y después vinieron una de Universidad Católica de Chile, otra de River y una de la Selección argentina con la que jugó el Mundial de Italia 90. Después no paré más‘, recordó Beto, nacido en Chile pero sanjuanino por adopción.



Varela sólo colecciona camisetas originales y varias las obtuvo de los jugadores, especialmente las de vóley. Es que parte de su tesoro lo obtuvo por intercambio, en las distintas competiciones que tuvo UPCN Vóley en los torneos internacionales o las giras por Brasil o Estados Unidos o en las competencias con distintos seleccionados argentinos que integró como estadígrafo. ‘Cuando empecé a viajar con el vóley, el intercambio de camisetas iba y venía. Descubrí que era más fácil de lo que imaginaba y me convertí en ’profesional‘ del intercambio y colección de camisetas‘, bromeó.



En tanto, si bien cada camiseta tiene su historia, Varela dijo que algunas son especiales para él. ‘Las que más me gustan, porque son bonitas o difíciles de conseguir, son una de Clayton Stanley (reconocido voleibolista de Estados Unidos) y que fue un regalo de Fabián Armoa, el DT de UPCN; una del Barcelona del año en que llegó Ronaldinho y una del Manchester United del 2000, que me la dieron mis amigos de Chile‘, apuntó Varela, quien está en UPCN desde 2007.



A su vez, confesó que aunque no tiene pensado dejar de coleccionar, hay un par de casacas que le sacan el sueño y sabe que pueden ser sus grandes ausentes. “Son dos camisetas. Una es la del centenario del Barcelona y la otra es la del centenario del Milan. Son prácticamente imposibles de conseguir porque son de colección: se necesita que alguien que las tenga decida venderlas, algo bastante difícil”, aseguró.



Además de recorrer tiendas especializadas o rebuscárselas para hablar en diferentes idiomas para intercambiar camisetas de jugadores en torneos internacionales, su colección también requiere de una inversión de dinero que no puede calcular después de tantos años. “A veces he cometido alguna locura. Por ejemplo, una vez estaba en Chile y necesitaba ropa para vestirme, así que fui a comprar. Pero pasé por un local, vi una camiseta del Barcelona que no tenía y me gasté 100 dólares. Al final no me compré la ropa que necesitaba”, recordó sonriendo.



En tanto, cuando vio el museo privado de Messi con diferentes camisetas, no pudo evitar sentir empatía por compartir con la estrella la misma pasión. “Igual, me parece que yo tengo más, ¿eh? Si necesita alguna mía, le puedo donar”, bromeó Beto. Y luego no pudo más que admirar el tesoro de Lionel. “Sus camisetas son autografiadas. Eso es increíble e invaluable”, aseguró.



De gira Con la selección Beto Varela integra el cuerpo técnico de la selección argentina Sub-19 que en agosto jugará el Mundial. En esa preparación, hoy el equipo viajará a Chile en una gira para sumar partidos.