Decir Matías Almeyda es decir River. Su nombre quedó marcado a fuego tras abandonar la práctica profesional luego del descenso a la Segunda División (era el capitán del equipo) para asumir el desafío de ascender como director técnico.

El director técnico de los San José Earthquakes de la MLS, en reiteradas oportunidades, manifestó su devoción por la camiseta del conjunto millonario. Sin embargo, en el último tiempo, algo cambió dentro suyo.

En una entrevista con Fútbol Picante, el oriundo de Azul soltó una inesperada confesión. El ex futbolista de Lazio, Inter y Sevilla develó cuál es su nuevo gran amor. “La verdad que voy a extrañar siempre a Chivas, viví algo muy fuerte, muy lindo. El grupo que entrené fue maravilloso”, inició su relato.

El Pelado estuvo durante 3 años en el Rebaño Sagrado, en los que ganó 5 títulos: 2 Copa MX, 1 Supercopa, 1 Liga MX y 1 Liga de Campeones de la Concacaf (es equivalente a la Champions o Copa Libertadores). “En cada lugar en el que estuve me quedó un lindo recuerdo, pero lo de Chivas me quedó porque me hice hincha. Si tengo que elegir un club, elijo Chivas”, esbozó.

“¿Por encima de River?”, le consultó el periodista de ESPN. Y la respuesta de Almeyda fue tajante: “Sí, yo creo que lo de River es una pasión eterna, un agradecimiento eterno a ese lugar, pero lo de Chivas fue muy fuerte. Fue un lugar donde me sentí muy cómodo como persona. Me veía reflejado de chico y a la vez reflejado en el fútbol. No sé, algo raro me pasó”.

El entrenador se encuentra a días de iniciar una nueva temporada con los Earthquakes, donde dirige a los argentinos Daniel Vega, Cristian Espinoza y Andrés Ríos. El certamen pasado finalizaron en la octava posición de la Conferencia Oeste, por lo que quedaron a las puertas de disputar los Playoffs por el título.

Fuente: Infobae