Llevan más de una década dominando la gran escena del fútbol mundial. Cristiano Ronaldoy Lionel Messi se repartieron títulos individuales y grupales casi de manera equilibrada. Uno y el otro le sacaron varios cuerpos de distancia a cualquier otro que quisiera competirles.

En una extensa entrevista que brindó a la televisión portuguesa, el actual futbolista de la Juventus dejó una particular apreciación sobre la rivalidad que tiene con el argentino: "A él le gustaba esa picardía. Admitió que en las últimas tres Champions que nosotros ganamos se sintió un poco perturbado, ¡es normal! Yo también (me sentí así) en otras cosas que él ganó con el Barcelona y me hubiese gustado ganar. Es una rivalidad buena que existe en el fútbol".

"No tengo ninguna dudas de que Messi me ha convertido en un mejor jugador y que yo lo hago mejor. Las rivalidades son saludables. Cuando dejé la liga él mismo dijo que estaba apenado porque era una rivalidad positiva", reconoció ante las cámaras de TVI.

Lejos de mostrarse confrontativo, CR7 afirmó que "admira" la carrera que hizo el líder del Barcelona: "Tengo una buena relación profesional con él. Son 15 años de compartir. Es como Jordan en el básquet o Senna y Prost en la F-1. Las rivalidades son sanas, son buenas. Realmente admiro la carrera que ha estado haciendo".

"Nunca cenamos juntos. ¿Por qué no lo podríamos hacer? Él es argentino, mi pareja también. Ningún problema", abriendo la puerta para compartir un evento en el futuro.

El luso afirmó que cuando abandone el fútbol volverá a vivir en Portugal, su tierra natal, y explicó que su hijo Cristiano Ronaldo Jr. "juega muy bien", pero "será lo que él quiera ser". "Tiene nueve años. Está muy feliz, pero depende de su cabeza. Lo aconsejaré y ayudaré, pero todo depende de él", explicó.