Sin consuelo. Reasco no puede contener su llanto, y el técnico argentino de Ecuador, Gustavo Alfaro va a consolarlo en actitud paternal.

El seleccionado de Ecuador, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, quedó ayer eliminado del Mundial de Qatar 2022 tras perder por 2-1 ante Senegal por la última fecha del grupo A.

La ilusión del equipo de Alfaro se esfumó en apenas tres minutos ya que pasó de tener la clasificación asegurada con el empate de Moisés Caicedo (22m. ST) a la desazón por el gol de Kalidou Koulibaly (25m. ST) que selló la victoria de Senegal.

El delantero Ismaila Sarr, de penal, había abierto el marcador para el equipo africano a los 44 minutos del primer tiempo del partido disputado en el estadio Internacional Khalifa ante 44.569. espectadores.

Senegal, fue segundo del grupo A y en octavos enfrentará a Inglaterra, ganador del Grupo B.

Ecuador sufrió el partido y nunca se sintió cómodo pese a que el punto le servía para acceder por segunda vez en su historia a los octavos de final como sucedió en Alemania 2006.

Luego del valioso gol de Moisés Caicedo que le aseguraba avanzar a la fase final, el gol de Senegal llegó tras una accidental jugada de pelota parada que se desvió en Enner Valencia y quedó en los pies del capitán senegalés Kalidou Koulibaly.

El destino quiso que el máximo goleador de Ecuador en la historia de los Mundiales con seis tantos sea protagonista de la jugada del tanto que significó la eliminación de Qatar 2022.

El equipo del 'Lechuga' apuró sobre el final y llenó de centros el área del arquero Edouard Mendy pero no logró volver a empatar y se fue del Mundial con un sabor amargo.

Ecuador, que clasificó tercero en la Eliminatoria Sudamericana por detrás de Brasil y Argentina, ganó el partido inaugural contra Qatar (2-0) y en la segunda fecha le empató a Países Bajos, pero en apenas tres minutos se despidió de Qatar.

Alfaro, en duda

El argentino Gustavo Alfaro, entrenador del seleccionado de Ecuador, puso ayer en duda la continuidad de su carrera profesional por "cuestiones personales", luego de la derrota ante Senegal (2-1).

"Necesito tiempo para saber qué voy a hacer", expresó el santafesino sobre el final de la conferencia de prensa que brindó luego de la eliminación de Ecuador tras perder 2-1 en el estadio Internacional Khalifa.

"No es momento para analizar. Con la Federación (de Ecuador) quedamos en juntarnos después de la Copa del Mundo. Yo siento que tengo que parar la pelota y ver qué quiero hacer de mi carrera y si sigo dirigiendo o no", planteó el ex DT de Boca Juniors.

"Algún día iba a llegar este momento pero lo más prudente no es pronunciarme ahora porque estoy embargado por el dolor de la eliminación", agregó.

El entrenador, de 60 años, advirtió que la decisión no está vinculada al resultado deportivo ya que son "cuestiones personales" que analiza "hace un tiempo".

"Estas cosas las venía madurando hace tiempo y ahora las analizaré con mi familia. Es una cuestión personal que quiero pensar muy bien", completó.