Juntos. En Sport Recife están dos compañeros que juegan en Bancaria: Juan José Moyano y Gonzalo Uñac. En la foto, ambos con la camiseta del equipo brasileño junto al profe Federico Méndez.

En la bella ciudad de Santos, en Brasil, se está jugando el Campeonato Sudamericano de Clubes de hockey sobre patines. Tanto en varones como en mujeres. Históricamente además de los equipos de nuestra provincia que participan siempre hay refuerzos sanjuaninos en los otros planteles. Pues bien, en esta edición del Sudamericano el número de sanjuaninos es el más alto. Es que hay nueve jugadores como refuerzos entre los varones y dos en las mujeres.



Si a esos once jugadores se le agregan los 60 que integran los seis equipos sanjuaninos que juegan el torneo (diez por equipo), suman 71 sanjuaninos que están en pista en Santos. Una cifra increíble.



Para ir por partes, vale contar que los brasileños siempre han buscado reforzarse con jugadores sanjuaninos, dado el alto nivel de competencia de los nuestros. Y eso que otros equipos no han podido clasificar o bien no llegaron hasta Santos, como los elencos chilenos porque los dirigentes de su federación están peleados con sus pares brasileños. Además, los colombianos han preferido jugar con su gente para que vayan adquiriendo mayor experiencia, aunque en torneos anteriores siempre buscaron sanjuaninos.



En este Sudamericano, en Sport Recife están los jugadores de Bancaria Juan José Moyano y Gonzalo Uñac. El delantero ya había sido refuerzo en el Panamericano del año pasado. En el caso del defensor, es la primera vez que asiste como refuerzo a un equipo extranjero. Ambos señalaron que se sienten muy a gusto y que los están tratado a las mil maravillas.



En el local Internacional de Regatas también hay dos sanjuaninos. El arquero internacional Daniel Kenan y su compañero del SEC, el delantero Víctor Núñez.



Mientras que en Portuguesa, también de Brasil, han asistido para reforzar el equipo los sanjuaninos Fabricio Marimont y Juan Soria. En el caso del "Chula" es un jugador al que siempre han buscado los brasileños.



Pero no sólo los locales han buscado poder ofensivo, ya que hay equipos argentinos que también tienen sanjuaninos como refuerzos. Por ejemplo, en Andes Talleres de Mendoza están jugando Matías Arnáez y Gonzalo Gómez.



En tanto, en Huracán de Buenos Aires, figura Martín Ginestar. El "Tincho" ya fue refuerzo del "Globito" en varias ocasiones anteriores. Es más, en una de ellas logró el título del Sudamericano junto con Diego Olaya. Y ambos fueron a disputar la Intercontinental.



Uno que se podría decir que no figura como refuerzo para este campeonato es Franco Ferruccio, quien este año pasó de Valenciano a Murialdo de Mendoza, pero es otro sanjuanino más que figura en un equipo que no es de nuestra provincia.



En lo que respecta a la categoría de damas, el equipo brasileño Casa de Portugal cuenta como refuerzo a dos jugadoras sanjuaninas. Una de ellas es la arquera de Unión de Rawson, Daniel Vilanova, y la otra la internacional Adriana Gutiérrez, quien hace muchos años brilla en la Selección argentina femenina.



Los equipos sanjuaninos también se reforzaron para el Campeonato, en uno de los casos con jugadores de nuestro medio y en otro con un mendocino. En los varones, Concepción incluyó en su plantel al goleador Emiliano Romero, que pertenece a Richet Zapata y que llegó recientemente del hockey de Italia. En los Azules también está el arquero Ariel Svriz, un conocido del plantel del equipo de la Villa Mallea.



Por último, en el equipo de Social San Juan, figura el mendocino Julián Tamborindegui como el refuerzo.

Son once los sanjuaninos que figuran como refuerzos especialmente de los brasileños. En las chicas, Daniela Vilanova y Adriana Gutiérrez están en Casa de Portugal.





Hoy, semifinales en varones y mujeres



En el Campeonato Sudamericano de hockey sobre patines que se disputa en Santos (Brasil), los choques Andes Talleres-Murialdo y Social San Juan-Concepción animarán las semifinales en categoría varones, cuyos horarios no confirmados son los de las 19.20 para el partido entre los mendocinos y 20.40 para el clásico del "Pueblo Viejo". Como es tradicional, en caso de empate cada partido tendrá un alargue (dos tiempos de 5" cada uno) y, de persistir la igualdad, definirán con tiros penales.



En tanto, en las mujeres, Andes Talleres de Mendoza enfrentará a Huracán de Buenos Aires (probablemente desde las 16.40) mientras que la otra semifinal será disputada entre dos equipos sanjuaninos: Concepción ante Valenciano.



De acuerdo a éstos cruces, ya es seguro que tanto en varones como en mujeres llegará a la final un equipo sanjuanino.