Hace pocos días Emanuel Ginobili comentó que para que Luis Scola no vaya a los Juegos Olímpicos "habrá que meterle un tiro en la frente". Evidentemente "Manu" conoce tanto a "Luifa" que suponía que el pivot hace un mes decidió cerrar su situación contractual con el Olimpia Milano, guardaba un "As" en la manga para afrontar la quinta cita olímpica el año próximo en la capital japonesa.

Ayer los medios italianos anunciaron en sus cuentas de Twitter que el capitán del seleccionado nacional continuará su carrera deportiva en el Varese, club que juega la Liga Italiana pero no participa de la Liga Europea. Mantenerse activo evitando una doble exigencia competitiva que a su edad, 41 años, no lo ayudaría a llegar bien físicamente a los Juegos que se disputarán el año próximo fue la meta fijada por el jugador.

"Tras pensarlo seriamente, tomé la primera decisión respecto a la próxima temporada. Elegí no jugar más en la Euroliga, ni en Milan ni en otro equipo. Quiero agradecer a Olimpia por darme esta oportunidad, fue un año divertido en el que experimenté un gran ambiente y me sentí en casa", señaló el ex jugador Houston Rockets, Phoenix Suns, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Brooklyn Nets de NBA.

"Estaríamos muy contentos con un jugador como él en el equipo. Sería ideal para guiar a un conjunto joven, tanto dentro como fuera de la cancha. Su llegada le daría prestigio al club", había comentado Attilio Caja, entrenador del Varese, quien charló dos veces con Scola para contarle su proyecto.

Luis Alberto Scola llegará a Tokio "2020" con 41. Si juega dos temporadas en Varese, terminaría con 42. Se siente pleno, su familia lo apoya, el club lo espera y la Selección lo ilusiona.

Varese es un club con un pasado importante y un presente de mitad de tabla, que queda a 40 minutos en automóvil de Milan donde reside Scola con su familia, por lo que era la opción más interesente que se le presentaba al jugador que de esta manera podrá jugar un solo partido por semana, evitando las duras confrontaciones de entresemana por la dura Euroliga.

Primero y único

5 Serían los JJOO en los que jugaría Scola si va a Tokio. El ganador del oro en Atenas 2004 se convertirá en el primer basquetbolista en conseguirlo.