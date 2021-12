Guillermo Ortelli le puso fin a su exitosa carrera en el Turismo Carretera. En una jornada donde se lo vio emocionado desde el momento de salir a la serie y después lloró desconsolado cuando se subió al auto previo a la final, "Guillote" manifestó sus sensaciones y avisó que seguirá ligado al automovilismo desde el lugar que le toque.

"Es un día que seguramente no olvidaré jamás. Es una decisión que venía pensando hace tiempo ya y este año sentí que era el del retiro. Me cuesta, sí, porque fueron muchos años haciendo esto que tanto amo, pero me voy feliz y con un montón de amigos. Le agradezco enormemente a todo el público por el apoyo cada vez que me tocó salir a pista, sin importar la bandera", expresó el piloto de 48 años. "Voy a colaborar desde donde me toque para que el Turismo Carretera sea cada día más grande. Esta es la ultima vez arriba del auto pero voy a seguir desde otro lugar seguramente, porque amo este deporte, amo esta categoría y porque quiero que todo salga bien y quiero seguir viendo crecer a esta categoría", manifestó el oriundo de Salto.

Ortelli es el piloto con mayor cantidad de carreras corridas, con 407 en los 84 años de existencia de la categoría. Fue campeón del mundo en siete oportunidades y es uno de los grandes referentes del deporte argentino. "Sin dudas que ese pasito de decir "me voy". Pero estoy seguro. Yo me voy y sé que paro de correr. Pero paro para hacer otra cosa, no para ver qué pasa", dijo. Atrás quedarán 27 años de trayectoria. Debutó ganando el 10 de septiembre de 1994, a partir de ahí han transcurrido 406 competencias, con 7 títulos (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016), 32 victorias en finales, 92 triunfos en series y 32 pole positions.

El "Guillote" que hace unos días recibió el homenaje de su amigo Marcos Di Palma, tendrá su despedida el 17 de abril de 2022.