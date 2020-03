Tal comos se anunció el domingo por la noche, una de las decisiones para evitar la propagación del coronavirus, fue otorgar licencia remunerada tanto en el ámbito público como privado a personas mayores de 60 años, embarazadas y menores de 60 años con patologías que los ubiquen dentro del grupo de riesgo. En este sentido, los clubes argentinos que cuenten con empleados dentro de esos apartados deberán tomar las medidas correspondientes. Y aquí es donde surge la duda: ¿qué pasará con los técnicos? Solo en Superliga hay tres entrenadores que deberían hacer un parate en sus actividades laborales: Miguel Ángel Russo (63 años), DT de Boca; Julio Falcioni (63), DT de Banfield; y Ricardo Zielinski (60), DT de Atlético Tucumán.

Enrique Salvatierra, vice de Atlético Tucumán, explicó que los jugadores y el cuerpo técnico tienen "un régimen especial": "Hablaremos con Zielinski para ver qué decide. Sin embargo no lo veo sentado en su casa". Desde Banfield aseguraron que "por ahora, Falcioni va a seguir yendo a entrenar". En cuanto a Miguel Ángel Russo, desde Boca aseguraron que por el momento todo continuará con completa normalidad. El DT de 63 años seguirá entrenando al plantel aunque la actividad esté parada.



Julio Falcioni se expresó sobre una posible licencia. "Soy un paciente de mucho riesgo. Tuve neumonía, tuve cáncer, recibí quimioterapia pero hoy me toca trabajar al lado de los jugadores, aunque el médico me dijo que no debería hacerlo".