A madrugar. Si mejora el tiempo, hoy a las 9 Desamparados enfrentará a Sarmiento en Resistencia.

Las inclemencias climáticas que vienen castigando al Litoral argentino terminaron haciendo impacto en el desarrollo de la Segunda Fase del Torneo Federal A ya que a raíz de las lluvias que azotaron Resistencia y los cortes de luz que se produjeron en la capital chaqueña, el juez del partido Sarmiento-Desamparados decidió la suspensión del mismo. Hoy, desde las 9 de la mañana está previsto que se juegue aunque todo estará sujeto a las condiciones climáticas que no mejorarán según el parte meteorológico brindado al cierre de la edición.



Desamparados había comenzado de la mejor manera en la Zona B de esta Segunda Fase ganando el clásico ante Maipú y quería seguir su racha en Resistencia ante Sarmiento, que en su debut había empatado con Chaco For Ever.



Hoy, de no mediar inconvenientes se completaría la segunda fecha además de Sarmiento-Desamparados jugarán San Jorge de Tucumán-Huracán Las Heras, desde las 17; Deportivo Maipú-Boca Unidos de Corrientes, a las 18,15 y Chavo For Ever-Estudiantes de Río Cuarto, a las 19.



Si el tiempo lo permite, desde las 9, Desamparados irá por su segunda victoria con una sola modificación respecto del partido del domingo pasado: Alfredo González Bordón por Pablo Jofré. Manteniendo el resto de la alineación que había comenzado derecho contra Maipú de Mendoza.