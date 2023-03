La pasión, emoción, ansiedad y locura por la Selección Argentina no se detiene en Santiago del Estero, desde anoche familias completas “no duermen” esperando un saludo de los Campeones del Mundo y la ciudad amaneció desde muy temprano con fanáticos apostados en la puerta del hotel donde está alojada "La Scaloneta".



Cerca de las 8 varios jugadores se asomaron a los ventanales del hotel mientras se disponían a desayunar con sus equipos de mate, por lo que la gente apostada afuera comenzó a cantar.



Tiziano Cárdenas, de 7 años y de la ciudad de La Banda, se encuentra desde las siete de la mañana pegado a la valla con un fibrón esperando por algunos de sus ídolos. “Pude venir porque mi mamá me trajo”, dijo en diálogo con Télam y no dudó en emocionarse al decir: “Lo amo a Messi, Julián y Enzo, son mis ídolos, ojalá los pueda ver”.



“Yo llegué a las ocho, más o menos, con mi mamá”, comentó Lautaro de 10 años, un santiagueño fanático del “Dibu” Martínez, tal es así que le hizo un cartel que dice “Dibu: Mi sueño es que me firmes la camiseta, ¿me lo haces realidad? Por favor” y además le puso su famosa frase “mira que te como hermano”.



“Es el mejor arquero del mundo”, agrega Lautaro, quien también no se moverá hasta ver a su ídolo, aunque sostuvo que además adora a Messi, Di María, Enzo y Julián.



La “Scaloneta” se ganó el corazón de todas las familias argentinas, especialmente de los niños y niñas, quienes ven en ellos ejemplos a seguir.



“Este grupo de jugadores llegaron hasta lo más profundo de los chicos y ellos se identifican con ellos, quieren ser como ellos y eso es algo muy emocionante ver, por ejemplo, cuando alguno de ellos se les caen lágrimas por verlos”, dijo Belén, de 40 años, quien también es mamá de dos hijos varones fanáticos.



Muchos santiagueños y también de otras provincias se apostaron atrás de las vallas con la que se perímetro el hotel en donde se alojan los jugadores y por momentos cantan la famosa canción “Muchachos” y por otros comienzan los gritos cuando ven algún jugador llegar a desayunar.



Las chicas no se quedan atrás del fanatismo, Malena Pavón de 11 años, es de la ciudad Capital y junto a su mamá y amigos llegaron hasta las puertas del hotel antes de las ocho de la mañana, y “con solo verlos me conformo”, dijo entusiasmada. “Ojalá pudiera ver a Messi, es un grande, un capo, todo lo que hace, hace bien, lo amamos”, añadió.



Mientras los colores celeste y blanco inundan las calles santiagueñas, chicos, adultos, personas mayores con sus camisetas y los vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, que no sólo son camisetas, sino también short, poster, calendarios, gorras, copas del mundo y todo el merchandising de la Selección Argentina.



Sergio (32, es un vendedor que llegó hoy desde Buenos Aires y tira sus camisetas en una manta en el suelo y “a todos lados sigo a la Selección”, expresó y remarcó que “lo que más salen son las camisetas de Messi y De Paul”.



Un grupo de amigos salteños también llegaron a la provincia santiagueña para vender su mercadería. “Como nos quedaba cerca Santiago del Estero, decidimos venir para vender nuestras camisetas, gorras y poster”, dijeron Esteban, Marcos, Samuel y Roberto.



“Tratamos de vender a un buen precio, las camisetas a $4.000, el conjunto con short a $5.000 y poster desde los $400”, comentaron.



Anoche fue un día histórico para la provincia norteña y hoy también se prevé una gran fiesta, no sólo por el partido que disputarán los Campeones del Mundo con Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades, sino por la fiesta del Fan Zone en el Fórum desde las 13, con la vuelta de los campeones en el micro descapotable en su recorrido hacia el estadio por avenida Belgrano.



En esta fan zone habrá shows en vivo, con la actuación de La Mosca y la T y la M, entre otros artistas locales, pantalla gigante para seguir minuto a minuto el partido y los espectáculos culminarán cerca de la medianoche.



Otro punto de fiesta será “Santiago es tu Río”, en el parque Aguirre, a partir de las 14, también con pantalla gigante para vivir la previa y el partido de los campeones del mundo, shows musicales con DJ's, animadores y zonas de servicio.



Mientras que en la “Fiesta de los campeones” en el Estadio Único se iniciará a las 17:45, una previa con Los Totora, a las 19:15 la Banda XXI.



Luego el himno Nacional argentino con Los Manseros Santiagueños, Las Mullieris y Néstor Garnica y con la presencia de los Granaderos a Caballo en la Ceremonia Inaugural



Después del primer tiempo, en el entretiempo llegan la T y la M y su hit para La Selección y sobre el final del partido, la Mosca y toda la emoción de la canción "Muchachos" y la fiesta culminará con la vuelta olímpica de los jugadores con todo el cuarteto de Q’Lokura sonando de fondo.