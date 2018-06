¡Copiale! Neymar festeja junto el autor del primer gol Paulinho, su compañero en el Barca. Brasil se clasificó a Octavos pero su estrella sigue sin aparecer en Rusia.

Rusia 2018 será recordado por los siglos de los siglos. Sobre todo por ser tierra donde Alemania, una de las mayores potencias futbolísticas a nivel mundial, se despidió antes de lo que todo el mundo podía imaginarse. La jornada de miércoles no fue una más en esta Copa del Mundo que sigue dando sorpresas... y golpes. En una misma jornada Brasil venció a Serbia por 2 a 0 y se clasificó a Octavos donde se topará con México, horas después que el último campeón del mundo cayera ante Corea del Sur, quien sólo jugaba por el honor y fue el verdugo nunca imaginado por el campeón que por primera vez en su historia se fue en primera ronda.



Propietario de cuatro títulos del mundo, defensor de la corona en Rio 2014 y uno de los máximos candidatos al título, el combinado de Joachim Löw regresó a su tierra con una estadística negra para su nación: por primera vez en la historia se marcharon de un Mundial en primera ronda. El único antecedente similar que existía hasta ayer databa de 1938, cuando el torneo se disputaba desde los octavos de final y en esa oportunidad perdieron el partido presentación ante Suiza.



"El gol errado me atormentará por semanas". La frase la dijo el defensor de Alemania Mats Hummels. Es que el central tuvo una ocasión única en el epílogo del encuentro cuando igualaban sin goles, que, de haberlo marcado, le hubiera dado la clasificación al último campeón. Hummels no pudo darle bien al centro de Ozil a los "87 su remate -que dio en el hombro- se fue desviado. Tras eso llegó el final inesperado para los alemanes porque en el Kazán Arena, Corea del Sur le dio el golpe de nocaut con dos goles en tiempo de descuento tras defenderse durante casi 90 minutos. Kim, tras capturar un rebote en el área -y luego del suspenso del VAR- y Son, la estrella que juega en el Tottenham inglés, sellaron el 2-0 para los asiáticos.

De no creer... Los jugadores de Alemania se agarran la cabeza sin poder entender el final inesperado. Cayendo ante Corea del Sur y quedandose afuera mucho antes de lo pensado.

El comienzo del fin. El coreano Young-Gwon abre la cuenta ante Neur, el arquero alemán.

Los cierto es que los de Löw jugaron un pésimo Mundial. Fueron superados por México en el debut (0-1), les ganaron sobre la hora a Suecia (2-1) después de empezar abajo y con un tiro libre mágico de Toni Kroos en el final. Y frente a Corea del Sur, el rival más accesible -a priori-, cuando todos esperaban finalmente que los alemanes se despertaran, se dio el batacazo más fuerte de la Copa del Mundo que será difícil de digerir y que sirve también para sentar una estadística: es el tercer campeón que se marcha en primera ronda en el Mundial posterior. Ya lo había sufrido Francia en el 2002 y España en el 2014.



En la vereda contraria de las emociones se ubicó Brasil, quien sin su "jogo bonito" y con Neymar todavía sin aparecer en su plenitud en este Mundial, logró vencer a Serbia por 2 a 0 y clasificarse primero en el Grupo E. Le alcanzó con poco para vencer a los serbios gracias al buen rendimiento de sus mediocampistas. Los de "Tite" con la victoria producto de los goles de Paulinho y Coutinho, ambos jugadores del Barcelona, se enfrentarán ahora ante el México de "Chicharito" el próximo lunes. Ayer, los sudamericanos otra vez decepcionaron con su juego y otra vez tuvieron que recurrir a sus mediocampistas para poder lastimar. Aún así, con un rendimiento mediocre -por tratarse de una de las grandes potencias- le alcanzó y ahora deberá mejorar mucho y frotar la lamparita para que el "Aladino" Neymar aparezca. Es que en Octavos el mínimo error lo puede dejar afuera y Brasil no quiere ser Alemania.





Liquida. El central brasileño, Thiago Silva, mete el frentazo para el 2-0 de su Selección ante los serbios.

"Dimos sólo el primer paso: llegar a Octavos. Es un Mundial súper parejo".

Tité /DT Brasil

"No merecíamos pasar a Octavos. Es una derrota enormemente decepcionante".

Joachim Löw / DT d e Alemania

Desilusión. En la plaza de Berlín, los hinchas teutones no podían creer la eliminación.

Los hinchas brasileños se burlaron de sus pares alemanes con diversos memes en las redes sociales. Fue la revancha por el 7-1 del Mundial anterior.

Asustó Marcelo





El partido entre Brasil y Serbia empezó con una mala noticia para la Selección brasileña que ha terminado por no ser grave. A los 9 minutos de partido, Marcelo tuvo que pedir el cambio por un problema en la espalda (un espasmo en la musculatura estabilizadora de la columna) que se produjo tras una pelea por el balón con Milinkovic-Savic. En un principio, no parecía nada grave, pero cuando recibió el balón, notó el intenso dolor y se paró. Enseguida corrió Neymar a interesarse por su estado de salud y los gestos del lateral izquierdo del Real Madrid eran claros: no podía seguir. Sin embargo, el jugador, que abandonó el césped sin casi poder andar, ha respondido muy favorablemente al primer tratamiento que recibió en el vestuario y se encuentra mucho mejor. Está pendiente su evolución en los próximos días.