Un destello... La postal refleja el alto nivel que se vio ayer en el Campo de La Bebida. La prueba contrarreloj individual se disputó en una tarde donde el viento no hizo mella en los ciclistas. El salteño Daniel Díaz del equipo Transportes Puertas de Cuyo parece perderse en la inmensidad del paisaje de esa localidad de Rivadavia.





Las carreras no terminan hasta que el ciclista no llega a la meta, eso está claro. Y aunque esta 34º edición de la Vuelta a La Bebida hoy lo tenga como líder al Sindicato de Empleados Públicos con Magno Prado Nazaret, no está dicho que la victoria sea para los Bichos Verdes.



Hoy, al momento de la segunda etapa que determinará un nuevo ganador, Transportes Puertas de Cuyo con Laureano Rosas y Daniel Díaz y la Agrupación Virgen de Fátima, con Nicolás Tivani y Nicolás Naranjo, está claro que darán pelea, o por lo menos lo intentarán.



Para Nico Naranjo, quien hoy correrá en los pagos que lo vieron nacer, no es imposible "Si se puede desbancar la SEP, es difícil sí, porque ellos metieron mucha gente entre los primeros diez pero en la etapa final hay tres metas bonificadas y más la bonificación por etapa, hay 19 segundos de bonificación total, entonces no es un gran margen.



Confiamos plenamente entre lo que nosotros podemos hacer, ojalá se nos de, y si no se nos da igual estaremos tranquilos porque dimos todo", comentó el ciclista de la Agrupación quien ya supo ganar esta Vuelta.



El bonaerense Laureano Rosas, quien se encuentra en el cuarto lugar de la general a 17 segundos, fue escueto al decir que "no es difícil, intentaremos poder desbancarlos" comentó en breve el de Puertas de Cuyo.



Las metas bonificadas hoy se darán en la tercera, en la sexta y en la novena vuelta al trazado, donde los 3 segundos al primero y los 2 al segundo, serán vitales en el afán por descontarle al líder.

Cuarto. Laureano Rosas está cuarto en la general y hoy será el principal rival del SEP.



Se aproxima



Es una de las clásicas más esperadas por eso ya se palpita. Se trata de la "Difunta Correa" que se disputará el domingo próximo y que le bajará el telón al 2019. Como cada año, es un hecho que llegarán los mejores equipos y al igual que el año anterior también dirá presente el máximo exponente del país, Maximiliano Richeze.

Un triángulo que siempre convoca

Es un hecho que La Bebida y Marquesado son localidades que respiran ciclismo. Hoy esas barriadas serán escenario de la segunda y última etapa de la 34ta Vuelta a La Bebida que organiza el Cicles Club La Bebida y que corresponde a la 8va fecha de la temporada sanjuanina de ruta.



La etapa partirá desde calle Morón a metros de Ignacio de la Rosa, irán por la avenida rumbo al Oeste para tocar un tramo del Jardín de los Poetas y retornarán por Avenida del Libertador en Marquesado. Por la calle del Bajo, empalmarán con Morón para cumplir el primer giro del circuito que ronda en los 12 kilómetros. En total el pelotón deberá girar en diez ocasiones al trazado, la misma cantidad de kilómetros que el año anterior. Por la sombra que ofrecen algunos sectores del trazado, como el Jardín de los Poetas, Avenida del Libertador y la calle del Bajo, será una buena chance para que el público se acerque a alentar a los competidores.