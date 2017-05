Una noticia que sacudió al mundo futbolero sanjuanino. Sin importar el color de camisetas, la salida por decisión propia de Alfredo Molina en Unión llamó la atención de todos el pasado viernes, justo un día antes de que el Azul quedara eliminado del Federal "A". Es que el "Luto" es uno de los jugadores más queridos no sólo en Unión, sino por todo amante del buen fútbol.



El enganche surgido en Villa Ibañez, en su Ullum natal, pegó el portazo el viernes cuando nuevamente quedó relegado de la lista de concentrados previo al choque ante Altos Hornos Zapla, quien al día siguiente terminaría eliminando al Azul por penales. Pero la decisión del "Luto" no fue por un capricho ni nada por el estilo. Sintió que la decisión de su técnico, Mauricio Del Cero -quien le explicó al propio jugador que se trataba de un asunto netamente futbolístico- fue la gota que rebalsó el vaso. "Por todo lo que le di a Unión siento que en esa serie tenía que estar, algo podía haber aportado, nunca exigí ser titular pero quería estar cerca de mis compañeros", contó ayer el ullunero, quien decidió resguardarse entre sus afectos más cercanos durante el fin de semana. "No quería generarle más gastos a la institución, por eso me fui y me dolió", expresó. Le costó pegar ese portazo en un club que le ha dado mucho y al que él mismo le brindó demasiado en los últimos años, pero aunque le cuesta reconocerlo siente un desgaste que lo obliga hoy a emprender nuevos caminos. Y no será fácil despegarse del Azul.

Es que el "Luto", con su talento, se metió en el corazón de cada hincha de Unión y el cariño que sembró lo sintió este fin de semana. "Es conmovedor todos los mensajes, llamados de hinchas llorando y el cariño que me han demostrado, si volviera a Unión sería por la gente", contó quien insistentemente aclaró su buena relación con Ricardo Torres y Juan Ramírez, quienes encabezan la dirigencia del Azul. "Ahora tendré que reunirme para acordar mi salida de la mejor manera. La idea es esa, que me pueda ir teniendo una buena relación con ellos", aclaró.



Hablar de futuro es pronto, sobre todo cuando dio vuelta de página hace pocos días. Pero aclaró que su intención es seguir jugando seis meses más y ver. "Si no juego en algún Federal me voy a retirar en mi club, en Villa Ibañez, con mis amigos", expresó sobre el club del que surgieron él y Mariano "Petinato" Nuñez. A sus 39 años, el enganche siente que puede dar más y no es para menos, varios clubes sanjuaninos pretenden disfrutar de su fútbol aunque su magia ahora esté en suspenso...



Reunidos



El plantel de Unión se reunió ayer justo tras la eliminación del sábado y según pudo conocer este medio, la dirigencia espera la acreditación de un subsidio para poder saldar en gran parte la deuda y así poder licenciar al plantel. Por lo pronto, ningún jugador deja San Juan.