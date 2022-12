La muerte del astro brasileño Pelé (82 años), ocurrida el jueves en un hospital de San Pablo, generó el día después diferentes homenajes, propuestas de reconocimiento y entregó una noticia de alta sensibilidad: su anciana madre Doña Celeste todavía no recibió la noticia.

María Lúcia do Nascimento, hermana de "O Rei", contó ayer que su mamá, de 100 años, no es consciente de la situación, por lo que aún desconoce la partida de la leyenda del fútbol mundial.

En una nota con ESPN Brasil, María Lúcia dijo que habló varias veces con Doña Celeste sobre el estado de su hijo y que le daba a entender sobre la gravedad del cuadro diciéndole que rezaría por su salud.

"No lo sabe. Hablamos, pero ella no sabe. Está en su pequeño mundo. A veces entiende, a veces no. Ella abre los ojos y yo le digo: "Oremos por a él". Pero no está consciente", explicó la hermana del astro, quien lo visitó en el hospital el pasado 21 de diciembre. "Ha sido muy difícil. Sabemos que no somos eternos, pero esto me apenó mucho el corazón. Es muy difícil. Pudimos acompañarlo, él mismo sintió que se iba. Estaba tranquilo. Hablamos un poco, vi lo que sentía, sabía que era partida. Como es muy religioso, cuando me hablaba, me decía que estaba en la mano de Dios", relató.

El funeral se realizará el lunes durante 24 horas en el Estadio Urbano Caldeira, distante a 60 kilómetros de San Pablo.