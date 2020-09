Tiene 19 años, pero una carrera hecha paso a paso como pregona Mostaza Merlo. Se trata del piloto sanjuanino Tobías Martínez, quien el domingo se impuso en la tercera fecha de la temporada atípica por el coronavirus del TC Pista Mouras, una de las categorías "escuela" del Turismo Carretera. Se impuso con la inteligencia que habla pese a su juventud, pues "aprovechó" que el primero en ver caer la bandera a cuadros (Tomás Brezzo) en el autódromo de San Nicolás se había adelantado en la partida en movimiento. Así, según destacó, obtuvo la victoria más importante en su trayectoria fuera de San Juan: "Esto solo lo supera el triunfo del año pasado en El Zonda en la Fórmula Renault 2.0. Luego de esa alegría, este triunfo es el más importante", destacó el campeón en 2019 de la Fórmula Renault Plus y que peleó el torneo de la misma monomarca.

Martínez esta vez tuvo que viajar solo a Buenos Aires, algo no común. "Siempre me acompaña mi papá (Gonzalo Martínez) pero esta ocasión no se pudo. Es más, dudamos en venir por el tema del presupuesto y todo lo especial que sabíamos iba a ser por la pandemia", puntualizó el piloto, quien ayer por la tarde estaba en el complejo de Ezeiza donde tiene su base de actividades el equipo: Las Toscas Racing.

Ahí fue a observar los nuevos retoques en el Chevrolet que lo llevo a la victoria el domingo, y que todo el fin de semana se comportó espectacular. "La idea base era poder terminar la carrera. En las dos primeras no lo pude hacer y por eso venía a esta fecha con ese objetivo. Pero cuando el viernes ya fuimos los más rápidos en los entrenamientos, empecé a notar que las cosas podrían darse. Igual, no esperaba que todo saliera tan bien", subrayó.

Respecto a las particularidades debido al protocolo por el coronavirus, Martínez aseveró que "es realmente un momento particular, distinto a lo que cualquiera pretende. Pero es lo que debemos transitar y hay que adaptarse. El jueves al entrar al autódromo nos hicieron a todos el testeo rápido y de ahí nos metimos, para recién salir ayer (por el domingo)". Desde este jueves, la rutina será igual ya que se desarrollará la cuarta fecha en el mismo circuito. A partir de entonces, es una incógnita cómo seguirá el calendario del TC Pista Mouras y en base a lo que se confirme es si Tobías volverá a San Juan para hacer la cuarentena obligatoria o seguirá camino para estar en la quinta fecha.

Acostumbrado primero a los monoplazas (más allá de un paso por el Zonal Cuyano con un Fiat Uno), Tobías encontró grandes cambios en esta categoría: mayor potencia, ante todo, y también la tracción de los autos. En ese sentido, el experimentado piloto Christian Ledesma juega un rol clave en el equipo. "Es contratado por los dueños de Las Toscas para darnos indicaciones técnicas. Conmigo, por ejemplo, me enseñó a sacar el pie izquierdo del freno, ya que estos autos cuentan con un "apoya pie", algo que en los monoplazas no contamos y por eso siempre llevás ese pie sobre el freno. Así se gastan las pastillas sin necesidad", reveló. De hecho, Ledesma fue quien le dijo a Martínez que no acelerara durante la prueba del domingo ya que iban a sancionar a Brezzo, tal cual ocurrió. "Se puso muy contento y me felicito cuando llegué a boxes", cerró.



En cuarentena

Facundo Della Motta es el único sanjuanino que participa en el Turismo Carretera, y compitió en San Nicolás el fin de semana del 12 y 13 de septiembre. Luego regresó a la provincia y está transitando la cuarentena obligatoria hasta la próxima semana. Recién ahí viajará a Capital Federal para competir por una otra fecha en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.