"No recuerdo una victoria con tanta tensión. Fue muy especial y dura porque al salir el Auto de Seguridad justo la vuelta previa a terminar, es como que todo se definió en ese giro. Al bajarme del auto, ya ganador, sentí un alivio como nunca antes". Los juveniles 22 años no le impiden al sanjuanino Tobías Martínez hacer un análisis claro de las emociones en la segunda victoria de la temporada (sobres tres carreras disputadas) en el TC Pista. En este caso fue el autódromo de Toay, en La Pampa, el que vio triunfador al santaluceño que comanda en la temporada de la 'categoría escuela' del histórico Turismo Carretera. "Salió un fin de semana soñado: diría que difícil de superar porque ganamos clasificación, serie y la final, que pudo ser de manera contundente pero con el ingreso del Auto de Seguridad en las últimas cinco vueltas todo se dio más apretado".

Martínez vive un 2023 rozando la perfección con su liderato en el certamen con 124 puntos, producto de dos victorias y un séptimo puesto. El segundo, Rodrigo Lugón, lo tiene a 24,5 puntos de distancia. Sobre este comienzo arrollador con la Chevy del equipo 'Las Toscas Racing', Tobías puntualizó que "se hicieron grandes variantes de la temporada anterior donde las cosas no anduvieron como pretendimos, a la actual. Se cambió el auto, más ingenieros, y mecánicos que venían trabajando con nosotros. La verdad que es un inicio mucho mejor de lo esperado, incluso por nosotros: la idea era ir tomando ritmo y estar en la pelea dentro de los diez primeros de las primeras carreras del año. Esto va mucho mejor de lo anhelado, pero es cierto que es fruto del trabajo de todos en el equipo".

Tobías mira al resto desde la cima y si bien eso lo tiene muy conforme, no le hace perder de foco el objetivo primordial del año. "Lo primero es meternos entre los que van a competir en la Copa de Plata por el título. Hay que sumar experiencia y puntos para estar en esa definición de las últimos cinco carreras. Ahí apuntamos todos en el equipo y estamos felices porque vamos por el buen camino", describió.

Desde que arribó hace cuatro años a 'Las Toscas Racing', Martínez siempre tuvo en el oído de cada fecha a un referente del TC como al piloto marplatense Christian Ledesma. El sanjuanino le pone valor a sus consejos y todo lo que representa para él: "Christian me da tranquilidad ante todo. Me baja al llano y no permite que me vuelva loco como se suele decir. Eso es mucho para alguien joven como yo y que estoy aprendiendo todo el tiempo", cerró Martínez, el dueño del futuro del automovilismo sanjuanino.