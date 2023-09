La selección boliviana de fútbol no clasifica a un Mundial desde Estados Unidos 1994, pero producto de las posibilidades que brindan las Eliminatorias Sudamericanas (clasifican seis de 10 de manera directa y el séptimo afrontará un Repechaje) el conjunto verde se ilusiona con la posibilidad de decir presente en Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Tras la dura derrota por 5 a 1 ante Brasil en condición de visitante, los dirigidos por Gustavo Costas buscarán hacerse fuertes en la altura de La Paz ante Argentina, flamante campeona del mundo en Qatar 2022. De cara al choque ante la Albiceleste, que inició su camino con un triunfo por 1 a 0 ante Ecuador en el Monumental con un gol de tiro libre de Lionel Messi, Marcelo Moreno Martins dejó en claro el malestar que reina en el plantel producto que parte de los aficionados locales simpatizan por la Pulga y los comandados por Lionel Scaloni.

“Nosotros somos fuertes, y de local peor. Tenemos que mantener esa unión. No podemos estar separados. No podemos apoyar a dos selecciones, tenemos que estar unidos. Es así cómo se forma una selección competitiva y eso es lo que queremos nosotros, sentir el cariño de la gente. Estoy seguro que mañana lo vamos a sentir y vamos a jugar por todos ellos”, remarcó el goleador histórico del combinado boliviano en conferencia de prensa.

Prosiguiendo con su análisis, el punta de Independiente del Valle remarcó: “Queremos que apoyen el proceso que tiene el profe. Hay muchos chicos acá. Por un partido no se lo puede crucificar. Necesitan el apoyo de nuestra gente, no podemos apoyar a dos selecciones. Estamos pasando un problema complicado en el fútbol boliviano. Estoy seguro que puede pasar. Necesitamos el apoyo de todos para poder crecer juntos. Sé que, creciendo juntos, las cosas van a mejorar, vamos a poder competir de una manera diferente. Es lo más importante, que los chicos jueguen sueltos, que no se sientan presionados por su propia gente. Les pido que apoyen a los más chicos en la selección”.

El director técnico Gustavo Costas, por su parte, expresó: “El partido es difícil, por más que lo digan o no lo digan. Sabemos que es difícil, no es fácil. Tiene jugadores que están en un momento espectacular, están relajados, que se sacaron una mochila de tantos años. Tienen al mejor del mundo. Sabemos que no va a ser un partido fácil para nada. Igual, así y todo, nos tenemos una fe enorme. Sabemos lo que tenemos que hacer y ojalá nos salga al 100 por ciento”.

Tras el compromiso de esta tarde, desde las 17 (hora de Argentina) en el Hernando Siles de La Paz, Bolivia volverá a tener acción en la Fecha FIFA de octubre, cuando el 12 reciba en La Paz a Ecuador y el 17 viaje a Ciudad del Este para enfrentar a Paraguay.