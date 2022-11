Argentina inició el Mundial Qatar 2022 con una inesperada caída por 2 a 1 ante Arabia Saudita. Luego del encuentro, los directores técnicos referentes del fútbol local, Ricardo Dillon y Raúl Antuña, analizaron el partido y pusieron sus fichas en el futuro de la Selección.

“Arabia encontró el partido cuando nadie se imaginaba que podía hacerlo. En el primer tiempo, Argentina equivocó siempre el último pase cuando estaba al caer el segundo gol. Ya en el segundo tiempo, Arabia creció anímicamente y Argentina no tuvo argumentos para ganar ni empatar el partido”, comentó Dillon.

Y agregó: “Habrá que reinventarse, todavía hay tiempo. Pero, sin dudas, a este ritmo y sin asociaciones será difícil crecer. Ojalá el plantel y el cuerpo técnico encuentren la forma de recuperarse porque fue muy poco lo que se vio”.

Por su parte, Antuña comentó: “Qué difícil analizar, con la esperanza, la expectativa que teníamos en ver una Argentina avasalladora, con buen juego, con transiciones rápidas, tanto en ataque como en retroceso cuando nos podían contragolpear. Pero nos encontramos con un oponente que, físicamente nos hizo sentir la presión, no nos dejó jugar con espacio, achicó en muy pocos metros. Frente a un equipo que no pudo manejar la pelota, estuvo estático, no tuvo mucha movilidad producto de la falta de espacio. Pero la falta de espacio se produjo porque Argentina no tuvo la energía como para moverse. No hubo pases filtrados. Las únicas opciones que hemos tenido han sido con pelotazos cruzados o con pelotazos frontales, que creo que ese no es el juego de Argentina”.

Para finalizar, sostuvo: “El atacar bien no te garantiza ganar en estos tipos de partidos de mundiale. Lo más sólido tiene que ser la defensiva, hay que empezar de atrás hacia adelante. Pero, bueno, es un golpe duro el cual no esperábamos. Nos encontramos con un equipo bien parado, bien planteado y, sobre todo, muy concentrado”.