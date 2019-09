No pasa. Pablo Matera, tercera línea de Los Pumas, es detenido por la marca francesa, en el último partido entre ambas selecciones en Lille en 2018 y fue victoria local: 28-13.

El Mundial está a un paso para Los Pumas. A menos de 48 horas para el debut tan esperado contra Francia, en Tokio, abriendo el Grupo C el sábado a las 4.30 (por ESPN). La misión de los dirigidos por Mario Ledesma es sumar una victoria pues así pondrán más que un pie en los cuartos de final. Se trata de un paso clave en el propio estreno sabiendo que solo pasan a la ronda de play off los dos primeros y todo hace indicar que la potente Inglaterra (último rival argentino del grupo) tendrá su cupo.



Los Pumas buscarán el triunfo y a su vez cortar una sequía más que alarmante de victorias contra las cinco potencias europeas de este deporte como son Inglaterra, Irlanda, Gales, Escocia y los propios galos. La última alegría contra uno de ellos fue justamente ante los "blues" apenas terminó el Mundial pasado donde la Argentina fue cuarta: en junio del 2016, en Tucumán, la victoria albiceleste fue de 30-19 para el equipo de Daniel Hourcade. Luego vinieron nada menos que 14 reveces en fila ante estas potencias, con la salvedad que en el medio se le pudo ganar a Italia, que juega el Seis Naciones (torneo de selecciones del Continente europeo), pero que está claramente más de un escalón por debajo de los otros "colosos".



En el tipo de juego que emplean los europeos está una de las explicaciones a semejante sequía, todo en la visión de los propios rugbiers. "Hay que ser muy duros en el contacto. Las pelotas te las hacen lentas porque los dejás entrar al ruck y ellos ahí se fortalecen con dos y hasta tres jugadores. Con los del Hemisferio Norte (Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica) apenas te complican en esa faceta con un jugador", analizó el primer línea Juan Figallo, quien será uno de los dos jugadores con presente en el Viejo Continente en un equipo que irá de movida mañana. El otro es el apertura, Nicolás Sánchez,. quien dio su parecer al respecto: "La utilización del pie va a ser parte de la estrategia y no un plan B. Es algo muy importante y nosotros tenemos muy buenos receptores aéreos, y hay que sacar provecho de eso. No solamente cuando ellos hagan la pelota lenta sino también como una opción de ataque", afirmó el tucumano.



La paciencia será un aspecto clave teniendo en cuenta que Francia presentará una defensa en línea y que suele cerrarse de afuera hacia adentro, buscando meter en un "embudo" los rugbiers de la ofensiva contraria.



Los Pumas tuvieron una recta final de partidos de preparación ante equipos del Norte y será todo un desafío medirse con los europeos. Francia transita un momento de recambio bajo la dirección técnica de Jacques Brunel. Viene de ubicarse cuarto en la pasada edición del Seis Naciones, con apenas dos victorias (ante Italia y Escocia) y tres caídas (Inglaterra, Irlanda y Gales, el campeón del certamen).



Su objetivo, igual que el argentino, es meterse entre los ocho mejores. Veremos cuál es el que prevalece.



Confirmación



Los Pumas, igual que Francia, ya se encuentran en la capital japonesa para esperar el bautismo. Hoy está pautada la confirmación por parte de Mario Ledesma de los titulares y los suplentes ante los europeos. Los quince serían: Boffelli; Moroni, Orlando, De la Fuente, Moyano; Sánchez, Cubelli; Kremer, Ortega Desio, Matera; Lavanini, Petti; Figallo, Creevy, Tetaz Chaparro.

En duda

Hoy será el momento, que el entrenador de Francia, Jacques Brunel, brinda los 15 titulares para el sábado. Lo que desvela a muchos en su país es que Wesley Fofana (foto) continúa entrenándose en forma diferenciada con respecto a sus compañeros. Así, su presencia ante Los Pumas parece cada vez más lejana.



La realidad es que el centro no participó de ninguna práctica del equipo en el parque Fuji Hokuroku, el campamento base de los franceses en Fujiyoshida. El jugador acarrea una molestia en un muslo y sólo realizó ejercicios de rehabilitación en los últimos días.



Fofana convivió con lesiones crónicas en sus tendones de Aquiles en los últimos años y entre 2016 y 2018 sólo pudo jugar un test match (frente a los All Blacks en Dunedin en el tercer partido de la serie de la ventana de junio), que terminó con una derrota de Francia por 49-19.



Brunel lo convocó para el último Seis Naciones y allí Fofana anunció su retiro internacional para después del Mundial. "Para mí es suficiente. tengo 31 años. Hay jugadores jóvenes extraordinarios en el equipo y es el momento de darles paso a ellos", afirmó.