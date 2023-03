Es el bombero de siempre. El que siempre está para salvar cuando las papas queman. Es quien, por ser empleado del club pero también por el cariño que siente por San Martín, jamás podría negarse a conducir el plantel cuando lo necesitan. Raúl Antuña se expresó después de dirigir el segundo entrenamiento, avisó que realizará varios cambios y aclaró que a pesar del pedido de los hinchas y de su deseo personal, esta vez el interinato será breve teniendo en cuenta que es el mánager del club.

La salida de Andrés Yllana lo tomó por sorpresa. El ahora ex DT del Verdinegro le comunicó a Antuña sobre su salida el miércoles al mediodía, si bien el "Purruco" trató de convencerlo, el técnico ya tenía su decisión tomada y a las 17, media hora antes de la práctica, se presentó para despedirse del plantel. "Nos tomó por sorpresa porque el lunes habíamos hablado y le habíamos transmitido la confianza para que esté tranquilo pero ni la dirigencia, ni yo y mucho menos los jugadores se lo esperaban", abrió el Purruco.

"Estoy en una función que le tengo que poner el pecho porque soy empleado del club, lo voy hacer las veces que sea necesario. Para mí es un placer pero a diferencia de la vez anterior, esta vez es por un partido", manifestó Antuña. Es que su rol de mánager abarca todo el fútbol de San Martín, tanto el plantel de Primera Nacional, como así también la Primera Local y las Inferiores. "Esto estaba hablado con la dirigencia, había chances de tener que asumir interinamente si las cosas no andaban bien, pero ahora es otra cosa. No se extenderá más allá del domingo porque no me parece lógico que haya dejado el club y que después de ser mánager ahora vuelva al ruedo", comentó el DT.

Antuña dice que recibió en 24 horas cientos de mensajes de hinchas y amigos de San Martín pidiéndole que continúe como el técnico oficial. "Soy un agradecido del cariño de la gente y de muchos hinchas que me piden que siga. Si me preguntas qué me gusta más, lógico que me encanta dirigir pero ahora estoy en otro lugar, cómodo y contento", aseguró quien el año pasado también le tocó asumir interinamente también al inicio del torneo y si bien realizó una estupenda campaña en Concepción, los resultados de visitante no acompañaron.

"A diferencia del año pasado, esta vez me toca dirigir un plantel que conozco y que me conoce porque compartimos el día a día", manifiesta y agrega que realizará cambios de cara al choque de este domingo ante Defensores de Belgrano. "El plantel tiene muchas ganas de trabajar y del domingo poder ganar porqué no. Ojalá que se nos pueda dar. Hemos probado variantes y seguramente en Buenos Aires presente un equipo diferente al del sábado pasado", expresó.

El mánager del club dijo que se dedicó a trabajar con el plantel y que no habló con el presidente Jorge Miadosqui con respecto al posible sucesor de Yllana. Lo que sí afirmó Antuña es que confía plenamente en el material futbolístico que hay. "La idea es pelear, estoy convencido que el torneo es parejo y San Martín tiene con qué dar pelea, esa es la idea y la mentalidad, con ese afán se armó este plantel", manifestó el DT interino que el domingo irá que su equipo, al menos por esos 90 minutos, deje todo en la cancha y coseche algo fuera de San Juan.