Complicado. Al mando de Godoy, Desamparados afrontará el 2020 con la única misión de esquivarle al descenso. Duro pero real.

Desamparados y Peñarol terminaron la primer parte del Torneo Federal "A" y mientras ambos planteles se encuentran de receso, ambas dirigencias trabajan pensando en la pretemporada, refuerzos y desvinculaciones que tendrán en el año que está próximo a comenzar.



Casualmente ambos comenzarán la pretemporada el mismo día: 3 de enero.



En el balance de la primera parte del torneo, Peñarol fue quizás el que terminó con más a favor que en contra. El Bohemio si bien le costó acomodarse a la categoría, consiguió victorias importantes como la que logró ante Olimpo de Bahía Blanca, que lo llevaron a posicionarse cerca de la zona de clasificación. Su técnico Cristian Bove comunicó que tres jugadores no serán tenidos en cuenta: Carlos Chávez, Facundo González y Damián González. En cuanto a refuerzos, el DT manifestó que le gustaría sumar al menos un delantero.



En Desamparados la situación es complicada. Se armó mal y los malos resultados llevaron a la salida de Magistretti, después con la llegada de Nazareno Godoy, el funcionamiento no varió demasiado. Por lo pronto ya confirmó a su primer refuerzo: se trata del delantero Nélson Martínez Llanos, que viene de jugar en San Jorge pero que según las estadísticas cuenta con 6 goles en 69 partidos. En tanto que se encuentran en negociación con un atacante de experiencia como lo es Joaquín Molina, ex San Martín y que llegaría de Unión de Sunchales. El DT desvinculó a Martín Abraham, Diego Farías, Leandro Céliz, Carlos Cano, Carlos Rojas y Emilio Ochoa.

Positivo. Peñarol ascendió y logró hacer pie en la categoría. No está lejos de meterse entre los clasificados, tratará de mantenerse firme en su objetivo.

Clásico copero



Teniendo en cuenta que el Torneo Federal A comenzará el 26 de enero, el próximo objetivo con ambos equipos ya en competencia, será la Copa Argentina en donde se cruzarán entre sí. La ida se disputará en Puyuta el 11 de febrero a las 21.45 horas, la vuelta será en Chimbas el 19.